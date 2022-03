UTE: Aune Selland Heggebø og resten av Brann-laget maktet ikke slå KFUM og er ute av cupen.

Ny Intility-nedtur for Brann: Ute av cupen etter tap for KFUM

(KFUM - Brann 1–0) Sist Brann spilte på Intility endte det med nedrykk fra Eliteserien. Lørdag jaktet de revansje i cupen, men OBOS-kollega KFUM ble for sterke.

Av Kristian Arnesen Strømshoved

Etter en førsteomgang hvor ingen av lagene fant veien til nettmaskene, tok KFUM grepet om kampen da spillerne entret kunstgresset for den andre omgangen.

Etter et kvarters spill, fikk Oslo-klubben betalt. Simen Hestnes stormet i angrep og ute på venstre flanke slo Bilal Njie følge. Hestnes sendte en stikker Njie, som tråkket seg inne i Branns 16-meter og sendte av gårde et skudd mot keeper Mathias Dyngeland.

Skuddet gikk lavt og tett på kroppen til Dyngeland som verken klarte å stokke ben eller armer for å stoppe ballen.

Dermed er KFUM klare for kvartfinale i cupen som spilles allerede neste helg, mens det ble det en ny nedtur for Brann på Intility.

Sist de spilte der var i kvalikkampen mot Jerv, for spill i årets sesong av Eliteserien. Det ble en høydramatisk affære som etter straffesparkkonkurranse endte med at Brann måtte ta turen ned i OBOS, mens Jerv sikret et sensasjonelt opprykk.

Samtidig som Branns cup-eventyr stoppet etter tap for KFUM, sikret både Viking og Sandnes Ulf seg avansement til kvartfinalene.

Førstnevnte slo Kongsvinger 2–0 på bortebane, mens Sandnes Ulf vant 2–0 på hjemmebane mot Start. Samuel Fridjonsson og Zlatko Tripic scoret Vikings to mål.

Mot Start var det den hjemvendte Tommy Høiland som briljerte. Etter fem sesonger i Viking var 32-åringen tilbake fra start for klubben han spilte for fra 2012–2013. Med sin signatur på begge målene for Sandnes Ulf, sendte han gamleklubben videre.

Saken oppdateres!