LEVERTE FESTFOTBALL: Bodø/Glimt-laget feirer en av mange scoringer mot Odd lørdag kveld.

Glimt med ny utrolig målfest – ydmyket sjanseløse Odd: − Pinlig og skammelig

(Bodø/Glimt - Odd 7–0) Kjetil Knutsens menn fortsetter å vise fryktinngytende form inn i en uhyre krevende og viktig høst. Med Amahl Pellegrino (32) og Hugo Vetlesen (22) i hovedrollene serverte de gjestene fra Skien en ordentlig offensiv fotballeksjon.

De gulsvarte ga seg nemlig ikke før de hadde satt syv baller i målet bak Odd-keeper Leopold Walhstedt.

Selv om bortelaget forsøkte å parkere bussen på Aspmyra kunne ikke det stoppe Amahl Pellegrino og Hugo Vetlesen, som noterte seg for to og tre scoringer hver før Runar Espejord og Ulrik Saltnes pyntet på resultatet til 7-0.

– Det er ikke til å fatte og begripe hvor nakent dette Odd-laget er. De møter en overmakt som er utrolig vanskelig å stoppe, sa kommentator Petter Bø Tosterud om ydmykelsen han ble vitne til i Bodø. Det var faktisk Odds største serietap siden 0–7 mot Rosenborg tilbake i 2011.

– Pinlig og skammelig, supplerte kollega og ekspert Christian Gauseth før han fortsatte:

– Det er pinlig og vondt. De bør gi en personlig unnskyldning til de som har møtt opp på Aspmyra. Det hører ikke hjemme på dette nivået her.

Ikke nok med at de vant stort lørdag ettermiddag. Glimt er Eliteseriens store formlag med fem strake seire.

I tillegg fremstår de ustoppelige offensivt.

Siden det sjokkerende 1-0-tapet for Linfield i Champions League-kvalifiseringen i midten av juli, har Glimt scoret ikke mindre enn 27 mål på de siste fem kampene i alle turneringer. Det gir et målsnitt på 5,4 mål per kamp.

Offensive i Odd-leiren

Det var riktignok ingenting å si på optimismen i Odd før kamp.

Midtspiss Abel Stensrud fikk tillit fra start etter å ha scoret mot Rosenborg sist helg. Unggutten som nettopp har fylt 20 år fortalte Eurosport før kampstart at han elsket å spille mot store lag.

Han uttalte at han kom uten frykt og ville vise at han skulle score igjen ettersom hele Skien by skriker etter en ny spiss.

Det ble med tankene for Stensrud.

Han fikk nemlig ingenting å jobbe med. Etter 20 minutter viste statistikk at vertene hadde en ballbesittelse på 76,5 prosent.

Pellegrino- og Vetlesen-show

Innen den tid hadde Glimt også fått uttelling for dominansen.

Det var Amahl Pellegrino som åpnet scoringsballet etter et snaut kvarter. Han mottok et innlegg på hjørnet av Odds 16-meter. Der gjorde 32-åringen som han kan best, nemlig prikket ballen i lengste hjørne med bredsiden av foten.

Derfra så hjemmelaget seg aldri tilbake.

Hugo Vetlesen fulgte opp etter 26 minutter med nok en god prestasjon da han hamret ballen rett i krysset bak en sjanseløs Leopold Wahlstedt.

Duoen ga seg ikke der. De satte like gjerne ett til hver før pause. Først da Pellegrino utnyttet en grov feil på egen halvdel signert Odds Thomas Rekdal. Han var nådeløs fra rundt 20 meter og satte ballen i halvtomt mål.

Vetlesen satte virkelig prikken over i’en i en fantastisk Glimt-omgang da han snurret rundt med både Salomon Owusu og nevnte Rekdal inne i gjestenes 16-meter. Kort tid senere satte han inn 4-0.

Det hjalp ikke stort at Odd-trener Pål Arne Johansen overfor Eurosport uttalte at pauseresultatet var brutalt, men at laget skulle spille for æren de siste 45 minuttene.

For den neste omgangen ble minst like brutal.

Odd-laget klarte sjelden å sy sammen to-tre pasninger i laget før hjemmelaget overtok. Det var ikke overraskende at de få tilreisende fra Skien fikk se at Vetlesen økte til 5-0, før Runar Espejord og Ulrik Saltnes gjorde ydmykelsen komplett.

