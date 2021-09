UT OG VIDERE: Ole Gunnar Solskjær (venstre) og Manchester United er slått ut av ligacupen, mens David Moyes (høyre) og West Ham er klar for fjerde runde.

Cupfiasko for Solskjær: Slått ut av ligacupen

(Manchester United – West Ham 0–1) For første gang vant David Moyes en kamp som manager for bortelaget på Old Trafford og tok seg videre til fjerde runde i ligacupen.

Manchester United har ikke vunnet et trofé under Ole Gunnar Solskjær, og det etterlengtede trofeet vil heller ikke denne sesongen komme i ligacupen, turneringen naboen Manchester City har vunnet fire år på rad.

Hjemme mot West Ham startet bortelaget klart best og Manuel Lanzini sendte London-laget fortjent i ledelsen etter ti minutter.

Manchester United ble trolig snytt for straffe minuttet etter, og etter hvert i den andre omgangen kastet Ole Gunnar Solskjær stadig flere av angrepsstjernene inn i håp om en utligning. Istedenfor var det West Ham som var nærmest en scoring mot slutten, men hverken Andrij Jarmolenko eller Mark Noble klarte å få ballen i mål.

Det gjorde likevel lite i det store bilde, for West Ham holdt unna helt til kampslutt og er med det videre til fjerde runde i ligacupen.

Old Trafford har vært en svært vanskelig arena å komme til for David Moyes. Skotten fikk i underkant av ett år i sjefsstolen i 2013/14-sesongen, og hverken før eller etter har han lyktes i stor grad.

Totalt 15 ganger hadde han ledet bortelaget på Old Trafford før onsdagens kamp, noe som hadde endt med ti tap, fem uavgjort og én seier.

Onsdagens kamp var den niende til Moyes mot Manchester United etter sparkingen (hjemme og borte). På de åtte første hadde det blitt seks tap og to uavgjort, hvor det siste tapet kom på søndag etter et overtidsdrama på London Stadium.

På det niende forsøket etter sparkingen kom den første seieren.