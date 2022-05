BUKKER FOR BRISKEBY-HELTEN: Kristian Eriksen var i godt humør på trening dagen etter 7–0-seieren over Furnes i cupen. Bak assistenttrener Tom Dent.

Eriksen åpner opp om RBK-spetakkelet: − Kom noen hatmeldinger

HAMAR (VG) Han herjet i OBOS-ligaen og fikk Rosenborg til å vifte med millionene. Nå innrømmer Kristian Eriksen (26) at det tok på i dagene der HamKam nektet å selge ham før seriestart.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg hadde jo liksom forberedt meg litt ... sier Eriksen til VG før nettopp Rosenborg venter i Eliteserien søndag kveld i det som blir gamletrener Kjetil Rekdals retur til Briskeby.

Men det som ventet etter at han i mars gikk ut i Hamar Arbeiderblad og ba om en overgang til den kommende motstanderen hadde han ikke sett for seg.

Kritikken haglet fra ulikt hold, VG-kommentator Leif Welhaven skrev at fotballspillere «måtte slutte å sutre», og innboksen på sosiale medier fylte seg opp.

– Det kom noen hatmeldinger, det gjorde det. Det er følelser i fotball, så noe må man regne med. Det lever jeg helt fint med, men jeg måtte bare legge vekk alt en stund der, sier Eriksen om de tre dagene i mars der han ble nektet «drømmeovergangen».

– Hva gjorde den type meldinger med deg?

– Du venter noen meldinger. Jeg fikk meldinger andre veier også, som var hyggelige, og det er dem jeg tar med meg, svarer Eriksen.

– Var det vanskeligere enn du trodde å balansere det å uttrykke at du ønsket deg til en større klubb uten å snakke HamKam ned?

– Jeg har hele tiden synes det har vært vanskelig. Det var som jeg også sa; jeg ønsket og hadde drømmer om å spille Eliteserien på Hamar. Og det var som jeg også har prøvd å uttale: Det hadde vært en guttedrøm også å spille på Lerkendal. Jeg følte det var et riktig steg i min utvikling, men et vanskelig valg, sier 26-åringen med den høyst spesielle veien til norsktoppen i fotball:

I coronaåret 2020 var han i realiteten klubbløs da 3. divisjonslaget Elverum permitterte ham etter at myndighetene satte en stopper for breddefotball. Etter en ydmyk melding til HamKam-sportssjef Espen Olsen fikk han komme på trening på Briskeby.

Halvannet år senere ble han kåret til årets spiller i OBOS-ligaen, og Kamma var klare for Eliteserien. Derfor ble det også stor ståhei da han gikk ut med et ønske om å forlate klubben i mars.

– Heldigvis har jeg et veldig godt sovehjerte, så jeg sover som en stein uansett. Og så følte jeg at jeg fikk renset hodet på trening, så det hjalp litt det, men det var tre kvelder der hvor hodet mitt var helt kokt, sier han ærlig om transferkaoset for to måneder siden.

– Jeg pratet med VG halv tolv den ene kvelden, og da følte jeg ikke at jeg hadde igjen noen ord. Jeg var helt tom.

For hamarsingen har det aldri handlet om penger, men heller muligheten til å vise seg frem på en enda litt større scene enn Briskeby.

– Alle de som har spilt fotball, skjønner det. Jeg hadde lyst til å prøve meg på et enda høyere nivå, og med enda litt bedre spillere rundt meg. Men nå er det HamKam som gjelder, sier angriperen.

Det kan forbli slik. Siden serieåpningen har det vært snakk om en forlenget og forbedret HamKam-kontrakt, og før RBK-matchen opplyser Eriksen til VG at han venter på det konkrete forslaget fra klubben etter den innledende dialogen mellom HamKam og hans representanter.

Men først venter altså RBK i det Max-sendte oppgjøret mellom to forsøksvise kopier av Kjetil Rekdals gamle Hamarkamerater: Et Rosenborg som prøver å manøvrere seg dit – mot et HamKam som har videreført det meste siden danske Jacob Michelsen overtok, men med noen små justeringer.

Kristian Eriksen føler seg trygg på at Rosenborg bare vil bli bedre under sin tidligere trener og tror det vil vises fra sommeren og ut. Han gjenkjenner også prosessen i RBK med den HamKam selv var gjennom med Rekdal.

– Folk her slukte det rått, folk hadde troen på det han gjorde. Han har nok brukt lengre tid på å overbevise om det i Rosenborg. I starten i fjor hadde vi masse tette, jevne kamper. Noen klarte vi å bikke, noen klarte vi ikke å bikke. Men etter sommerferien så vi at spillet vårt ble løftet mye høyere. Det ble bedre og bedre utover sesongen, og mot slutten følte man seg uovervinnelig, beskriver Kristian Eriksen.

– Tror du Rekdal kommer til å ta Rosenborg til seriegull?

– Det kan jeg fort tenke meg. Kjetil og Geir (Frigård) har vinnermentalitet til det. Hvis folk har troen på det, og de får litt tid, kan det fort skje, spår Kristian Eriksen.