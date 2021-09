ITALIA-PROFF: Morten Thorsby i oppgjøret mot Milan og Sandro Tonali 23. august i år.

Pappa Thorsby vil forvandle spillerutviklingen: − Jeg har irritert meg

Espen Thorsby har sett sønnen Morten Thorsby (25) ta steget fra norsk breddefotball til Serie A. Han ønsker en ny utviklingsmodell i Norge.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Etter å ha lest VGs intervju med Terje Liverød, slår pappa Thorsby fast at faktaene Liverød viser til er alarmerende for norsk fotball.

Han mener samtidig at Liverød «skyter ukontrollert i alle retninger».

– En ting er jeg enig med ham i, og det er at norsk fotball må gjennom en strukturendring for å bli bedre, sier Thorsby.

Erfaringer fra sønnens karriere, fra barnefotball i Heming og Lyn til levebrød i Stabæk, Heerenveen og Sampdoria, får Espen Thorsby til å riste på hodet.

– Jeg har irritert meg over den manglende individuelle oppfølgingen av spillere. Og den blir bare dårlige og dårlige jo bedre klubben blir, mener han.

Espen Thorsby.

Kunne blitt bedre

Morten Thorsby spiller fast i Serie A-klubben Sampdoria, og er således en norsk sjeldenhet.

– Morten er blitt veldig god, men jeg mener han kunne vært enda bedre med mer og bedre individuell oppfølging tidligere, slår faren fast.

Han mener talentutviklingen i Norge fungerer bra til 18–19-årsalderen. Også NFF har påpekt at aldersbestemte landslag er høyt ranket i Europa.

I seniorfotballen går det galt, mener Thorsby.

les også Tar oppgjør med Vålerenga-stilen: – Jeg hadde sytten ballkontakter. Det er jævlig lite

Han har derfor startet en bedrift som gir spillere tilgang på et team som følger dem opp på deres individuelle utvikling av ferdigheter, fysikk og mental styrke. I tillegg hjelper de spillerne med skadeforebygging, energistyring og helse.

– Vi er der for dem uavhengig av klubbskifter, trenerskifter, benking og skader. Vi hjelper dem å bli toppidrettsutøvere, forklarer han.

– De store stjernene har skjønt behovet for personlige prestasjonsteam for lenge siden. Cristiano Ronaldo har for eksempel over ti personer ansatt for å dekke sitt personlige utviklings- og vedlikeholdsbehov.

– Hvem skal ta kostnaden for dette?

– I Norge må nok klubb og spiller involveres. Jeg mener det skal gi en netto økonomisk fordel for begge, at 1+1 blir 3, sier han og utdyper: Spillerne blir bedre, og klubbene vil få mer ved salg og videresalg. Ved å investere i seg selv vil spillere få ut sitt fulle potensial.

I hans eget selskap, som ble etablert i fjor vår, vil man kombinere agentvirksomhet og prestasjonsteam. Inntekter fra agentvirksomhet skal være med å finansiere modellen.

– Er du en gründer som ser på dette som business eller er motivasjonen å gjøre norsk fotball bedre?

– Det startet med å gjøre Morten bedre og etter hvert gjøre norsk fotball bedre. Skal vi overleve over tid, må det imidlertid også være litt forretning i det. Prestasjonsutvikling alene blir vi uansett aldri rike av, sier han.

«Forsøkskaniner»

Morten Thorsby, Birger Meling, Sondre Rossbach og Iver Fossum er «forsøkskaniner» i selskapet.

Thorsby har presentert konseptet for Norges Fotballforbund og enkelte toppklubber. Han opplever gehør, men klubbene er skeptiske fordi de mister «kontrollen» over spilleren.

– Endring er aldri lett, sier Thorsby.

Odd en av klubbene som har fått presentert modellen.

– Vi synes det er interessante tanker, men per i dag ser vi ikke behovet for dette. Vi mener vi har kompetansen som trengs, sier Odds sportslige leder Tore Andersen.

Han vil ikke utelukke at det kan endre seg i fremtiden, men peker på at det er «noen snubletråder», som å ha kontroll på spillerens belastning.

Thorsby mener klubbene må forstå at mer individuell oppfølging må til, og at klubbene ikke kan tilby:

1. Kontinuitet. – Morten har hatt ti trenere på sine ti første år som fotballproff. Hver med sin filosofi, sine hjelpetrenere og støtteapparat.

2. Nærhet. – Kampen om å være blant de elleve utvalgte skaper interessekonflikter og avstand mellom trener og spiller og mellom spillere.

3. Skreddersøm. – Trenere på toppnivå blir målt på resultater. De fokuserer derfor på lagets prestasjoner, ikke spillernes utvikling.

– Kan det bli for mange å forholde seg til for spillerne med både klubb, agent og et prestasjonsteam?

– Det er en balansegang, men vi skal ikke stjele mye av spillerens tid eller energi. Vi tilfører verdi gjennom analyser, kompetanse og samtaler, ikke masse ekstra treningsøkter.