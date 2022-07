Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen.

Hegerberg topper stjerneliste: − Tippes av mange som toppscorer

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen leder an blant de største internasjonale stjernene som skal spille sommerens EM.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Fem år etter at hun sa takk og farvel til det norske landslaget, er Ada Hegerberg tilbake når Norge torsdag kveld spiller sin første kamp i EM, mot Nord-Irland.

Og allerede før mesterskapet har startet for Hegerberg og de norske kvinnene, kan Lyon-stjernen «juble» over å toppe prestisjefull liste.

Svenske Aftonbladet har med ekspertene Anna Rydén, Petra Thorén og Frida Fagerlund, rangert det de mener er EMs 50 beste spillere. På førsteplass: Hegerberg.

«Et av mesterskapets mest etterlengtede comeback», skriver de tre om den norske stjernespissen.

Blant svenskenes 50 beste spillere finner vi også Caroline Graham Hansen (3. plass), Guro Reiten (18. plass) og Ingrid Syrstad Engen (40. plass).

VG har snakket med TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg, og fått henne til å sette sammen en liste av mesterskapets ti største stjerner. Også der er nevnes Hegerberg og Graham Hansen.

– Graham Hansen har hatt nok en fin sesong i Barcelona med seriegull og det som er. Røk i Champions League-finalen mot nettopp Ada Hegerberg. Hun er en verdensstjerne. Det er det ingen tvil om, og det vil være store forventninger til henne i dette mesterskapet, sier Finstad Berg og fortsetter:

– Så har man selvfølgelig Ada. Alt det med første mesterskap med Norge på lang tid og tilbake fra skade. Tippes av mange som toppscorer og mesterskapets beste spiller.

Under følger resten av Finstad Bergs topp 10, i vilkårlig rekkefølge:

Vivianne Miedema (Nederland)

25 år gamle Miedema leder et Nederland som håper å gjenta suksessen fra fire år siden. Da slo de oransjekledde Danmark 4–2 i finalen og sikret seg sitt første EM-gull. Miedema scoret to mål i kampen.

– Miedema er en av de største. Hun blir 26 år i sommer og er allerede tidenes toppscorer for Nederland. Også tidenes toppscorer i kvinnenes toppdivisjon i England. Det skal egentlig ikke være mulig i en alder av 25 år, forteller Finstad Berg og fortsetter:

– De tallene denne sesongen for Arsenal ... Hun sier jo selv at hun er en blanding av en nier og tier. Hun er en helt rå målscorer. Veldig god på å være på rett sted til rett tid, men hun er også en god servitør. En stjerne i ypperste verdensklasse og veldig viktig for Nederland.

MIEDEMA: Den nederlandske stjernen Vivianne Miedema.

Lucy Bronze (England)

«Veteranen» på 30 år startet sin fotballkarriere i Sunderland i 2007 og står med 91 kamper for det engelske landslaget. Bronze var med da England tok bronsen i VM i 2015, og da de røk ut i semifinalen under EM i 2017.

Sammen med sine lagvenninner er Bronze og England blant favorittene til å vinne mesterskapet på hjemmebane, og 30-åringen får plass på Finstad Bergs liste.

– Vertsnasjon England er det skyhøye forventninger til, og der er det mange av de gamle stjernene.

– En av dem er Lucy Bronze som akkurat signerte for Barcelona og blir lagkamerat med Graham Hansen og Syrstad Engen der. Kjent som kanskje den beste høyrebacken i verden og satt preg på fotballen i mange år allerede.

BRONZE: Englands Lucy Bronze.

Lauren Hemp (England)

På Finstad Bergs topp ti liste, får også Bronzes lagvenninne, Lauren Hemp, plass. 21-åringen spiller til daglig for Manchester City, sammen med Julie Blakstad.

Det unge talentet har vunnet prisen for «beste unge spiller» i den engelske toppdivisjonen hele fire ganger siden 2018.

– Så er det en som kan bli en ny superstjerne: Lauren Hemp. Hun har jeg personlig veldig sansen for. Fire ganger har hun blitt kåret til årets unge spiller i England, og spilte en veldig god treningskamp mot Nederland nylig. Hun scoret et fantastisk mål der. Hun har jeg veldig troen på for England som jeg tror kommer til å gå langt.

HEMP: Englands Lauren Hemp.

Pernille Harder (Danmark)

Den 29 år gamle Chelsea-spilleren står med 134 kamper med flagget på brystet og var kaptein på laget som tapte 4–2 i EM finalen i 2017 mot Nederland.

Da hun gikk fra tyske Wolfsburg til Chelsea i 2020, ble hun den dyreste kvinnelige spilleren med en pris på 350 00 euro.

– Pernille Harder må med. Danmark er mer en utfordrer og skal jobbe hardt for å ta seg videre fra gruppen i kamp med Tyskland og Spania. Harder har virkelig vært med å prege kvinnefotballen i mange år og er Danmarks store stjerne, sier Finstad Berg og fortsetter:

– Hun har vunnet så mange kåringer. Det er en lang liste. Hun er vanvittig viktig for Danmark. Hun ble kåret til UEFA Player of the Year i 2018 og 2020, og har et par annenplasser i Ballon d’Or. Hun ble tidenes dyreste spiller på kvinnesiden da hun gikk til Chelsea i 2020. Hun er utrolig kul.

HARDER: Danmarks Pernille Harder.

Wendie Renard (Frankrike)

Ada Hegerbergs kaptein og lagvenninne i Lyon er nummer fem på Aftonbladets liste over EMs 50 beste spillere, og får også plass på listen til Finstad Berg.

31-åringen er kaptein også på landslaget og har vært på FIFPROS (Det internasjonale forbundet for profesjonelle fotballspillere) verdenslag hele seks ganger.

– Hun holder koken og er en spiller mange har hatt et forhold til i mange år. Voldsom fysikk og rutine. Jeg har ikke tall på hvor mange franske seriemesterskap hun har, og hun har vunnet åtte Champions League. Hun har all rutine man trenger. En trussel på dødball.

RENARD: Frankrikes Wendie Renard.

Marie-Antoinette Katoto (Frankrike)

Renard er ikke eneste franske spiller på Finstad Bergs liste, også den 23-år gamle PSG spilleren Marie-Antoinette Katoto får plass.

Ifølge TV 2s ekspert kan spilleren som debuterte for landslaget i 2018, være en som stikker av med toppscorertittelen i årets EM.

– Frankrike har også en spiss som jeg tror kommer til å prege mester: Marie-Antoinette Katoto. Fett navn, så ærlig må jeg være. Hun er en enorm målscorer og en av favorittene til å bli toppscorer, forteller Finstad Berg og fortsetter:

– Hun er utrolig god på hodet, men også veldig god til å bare få avsluttet. Hun finner måter å avslutte på. Hun har mye kraft i spillet sitt og kan score alle type mål. Hun kan være en spiller mange får øyne opp for i dette mesterskapet.

KATOTO: Frankrikes Marie-Antoinette Katoto.

Stina Blackstenius (Sverige)

26-åringen er nummer 17 på svenskenes egen liste over mesterskapets beste spillere, men er inne topp ti på den «norske» listen. Svensken gikk fra BK Häcken til Arsenal før 2022-sesongen og ble lagvenninne med Frida Maanum.

– Svenskene har mange. Rolfö kunne vært med, men jeg går for Stina Blackstenius. Hun kan prege dette mesterskapet og blir viktig for Sverige. Også noen som har tippet henne som toppscorer dersom Sverige går langt – som mange tror.

BLACKSTENIUS: Sveriges Stina Blackstenius.

Aitana Bonmatí (Spania)

I fravær av Spanias kanskje største stjerne, Alexia Putellas, som røk korsbåndet like før mesterskapet, trekker Finstad Berg frem en annen spanjol.

Aitana Bonmatí er lagvenninne med Caroline Graham Hansen i Barcelona og har kamper både for Spania og Catalonia (region i Spania). 24-åringen har vunnet den spanske ligaen med Barcelona tre år på rad og var med å løfte Champions League trofeet i fjor.

– Bonmati er mindre kjent, mest fordi Putellas tar mye av fokuset. Med Putellas ute trenger Spania at Bonmati tar mye ansvar. Det er en spiller jeg har veldig sans for. Det er en kombinasjon av finesse og trøkk. Hun er veldig vanskelig å ta fra ballen og har godt overblikk, forteller Finstad Berg og fortsetter:

– En veldig klassisk Barcelona-spiller. Kan være en av de som får sitt store gjennombrudd internasjonalt i landslagsfotball. Alle som har fulgt tett med vet godt hvem hun er allerede, men nå kan hun virkelig skinne på den store scenen.

BONMATI: Spanias Aitana Bonmatí.

Topp tre

Etter å ha ramset det hun mener er de ti største stjernene i mesterskapet, svarer Finstad Berg følgende på hvem av de nevnte hun har på sin topp 3-liste:

– Miedema må inn topp tre. Så tror jeg at jeg tar Lauren Hemp. England når fort finalen på hjemmebane. Da tror jeg mye vil handle mye Lauren Hemp. Så kan jeg slenge inn Ada. Da er det litt sånn stjernestatus. Hun kan eksplodere på den største scener. Det her kan bli Adas virkelige store mesterskap, selv om jeg tror Norge ryker i kvartfinalen.

Med Hemp inne topp tre, gjør briten et kjempebyks fra en 28. plass hos svenskene i Aftonbladet.

Samtidig ryker Caroline Graham Hansen ut av den toppsjiktet på den norske ekspertens liste.

– Aftonbladets eksperter har Graham Hansen på tredjeplass og Ada Hegerberg på førsteplass. Hva tenker du om at svenskene ranger de to norske spillerne så høyt?

– For det første sier det litt om statusen de har. De er store stjerner også utenfor Norges grenser. Det er kult. Begge to er enormt gode fotballspillere, og blant de aller beste i sine posisjoner. De presterte veldig bra sist sesong, og nå skal vi endelig få se de skinne sammen for Norge.