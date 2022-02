Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TILFREDS: Jürgen Klopp og Liverpool har ikke for vane å handle voldsomt i januar-måned. I år kom ettertraktede Luis Diaz inn helt på tampen av vinduet.

Klopp hyller sin nye stjerne: − Vi falt for alt ved ham

Luis Diaz (25) til Liverpool fra Porto er blant eksperter sett på som en av de aller mest spennende overgangene i januar. Nå forteller Jürgen Klopp (53) om hvorfor Liverpool snappet ham foran nesten på Tottenham.

– Vi falt for alt ved ham. Jeg har fulgt Luis en stund nå, og det er åpenbart at han er en strålende spiller. Han har alt. Fart, teknikk og personligheten til å få en stor karriere. Den vil vi at han skal ha her hos oss. Jeg er veldig glad for at vi fikk ham nå, sa Klopp på fredagens pressekonferanse foran FA-cup-møtet med Cardiff søndag.

HAR ALT: Slik omtaler Jürgen Klopp sitt nye angrepsvåpen, Luis Diaz. Her i aksjon for Porto i desember.

Liverpools angrepsrekke begynner virkelig å få dybde med Diaz i stallen. Det har ofte vært et ankerpunkt mot Klopp og Liverpool tidligere. Det er tydelig at tyskeren lar seg begeistre over å ha flere alternativer å velge i.

– Det er et godt tegn at vi vil forsterke elleveren og stallen generelt. Vi må være suksessfulle både i nuet og i fremtiden. Det er det vi jobber mot. Dette er en signering man blir begeistret av. Jeg kan ikke vente til han kommer.

25-åringen har gått en annerledes vei enn de fleste andre sør-amerikanere som har slått igjennom i europeisk fotball. Frem til i 2019 spilte han fotball i hjemlandet. Siden har han tiltrukket seg mye oppmerksomhet i Porto-drakta, spesielt gjennom sine prestasjoner i Champions League.

– Historien hans er noe av det jeg liker best ved ham. Den er spesiell. Han er ikke den yngste og blomstret ikke raskest. Men han har virkelig gjort det de siste årene.

Under pressekonferansen bekreftet Klopp også at avtalen med Fulham-talentet Fabio Carvalho ikke er helt død. Overgangen kollapset helt på tampen av deadline-day.

– Vi er fremdeles ekstremt interesserte. Det ville vært galskap om ikke. Vi får se hva som skjer, sa Klopp om 19-åringen.

VGs tips: Liverpool - Cardiff City

* FA-cupens 4. runde begynner forholdsvis tidlig på søndag, men det er uansett ikke til å komme unna at Liverpool er favoritter til å avansere. Anfield-klubben har hatt en to ukers vinterpause, og skal derfor stille med en frisk og uthvilt tropp. Faktisk er den 100 prosent skadefri. Formen viser 4-2-0 på seks seneste i alle sammenhenger.

* Cardiff holder seg unna Championship-nedrykksstreken med syv poengs margin. Waliserne har vunnet sine to siste ligamatcher, og var i aksjon så sent som onsdag borte mot Barnsley (1–0). Gjestene stiller med andre ord ikke så uthvilte som vertene. På toppen av det er fraværslisten brysom.

* Vi tester et spill på hjemmeseier med 0-2 i handikap til 1,95 i singleodds. Spillefrist er kl.12.59 og Viasat 4 viser matchen.