Trenerlegenden Nils Arne Eggen bisettes: − Du var en bauta i familien

ORKDAL/OSLO (VG) Fredag 12.00 bisettes trøndernes store fotballhelt, Nils Arne Eggen, fra Orkdal kirke.

Trenerlegenden gikk bort natt til onsdag 19. januar med sin nærmeste familie ved sin side. Han ble 80 år gammel.

– Kjære pappa. Så kom den dagen vi måtte ta farvel. Du hadde en livsgnist inn til det siste som en hver kunne beundre. Hodet ville vært med lenger, men kroppen ville ikke. Det vil bli et stort savn, og turen til Orkdal blir veldig tung fremover. Du var en bauta i familien og det er så mye jeg vil takke deg for, sa datteren Kristin i sin tale.

– Kjære bror, takk for alle minnene opp gjennom årene. Du levde et liv i svart og hvit, ikke bare i fotballen, sa datteren på vegne av hans søster Helga, som ikke kunne være til stede i kirken.

Det er Byåsens sogneprest Steinar Leirvik, en ivrig Rosenborg-supporter, som leder bisettelsen.

– Forrige onsdag ble verden et fattigere sted. Norsk fotballs og Trøndelags største personlighet var borte, sa presten i sin tale.

Han tegnet bilde av en engasjert, omsorgsfull, småhissig og direkte mann.

Kirken, med gjeldende coronarestriksjoner, har en kapasitet på 200 mennesker.

– Han kunne fylt Nidarosdomen mange ganger hvis alle som ville ta farvel med ham fikk lov til å komme, sier Ola By Rise, som jobbet med Eggen både som spiller og assistentrener.

«Mini» med Kjetil Rekdal i bakgrunnen.

Bisettelsen ble åpnet med fiolinspill av Arve Tellefsen, en venn av Eggen og blant Norges største musikere. Trønderrocker Åge Aleksandersen sto for gitar og sang.

Blant de første som dukket opp utenfor kirken før bisettelsen, var tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen.

– Han var en god trener. Rent fotballfaglig og som menneske, han hadde det meste. Han hadde humor og en måte å være på som var veldig spesiell. Han syntes godt i alle miljøer han var i, forteller han til VG.

En annen tidligere spiller, Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, har mange gode minner og historier fra tiden under Eggen. Han håper folk også får seg en god latter på denne sorgens dag.

– Jeg håper det blir latter i kirken. At det skal bli smil og vi har får de gode historiene. Det kommer tårer, tykke halsen, men herregud så artig vi har hatt det, sier «Mini» til VG.

– Når han kom inn i rommet, forholdt alle seg til Nils. Han har gått bort nå, men vi bærer alle med han videre den tiden vi har igjen selv, sier tidligere Rosenborg-trener og nåværende Åsane-sportssjef, Kåre Ingebrigtsen.

Bent Skammelsrud tok 11 strake seriemesterskap under Eggens ledelse i Rosenborg.

– Det er vemodig, men jeg håper han får en verdig avslutning. Han har betydd mye for oss og folk i Norge. Det blir trist, men godt å kunne ta farvel med en så stor mann, sier Skammelsrud til VG.

– Det er en trist og spesiell dag, sier midtbanegeneral under begynnelsen av Eggens storhetsperiode i RBK, Sverre Brandhaug.

Eggen var grunnpilaren da Rosenborg bygde sin suverene posisjon fra 1960. Først som spiller, deretter som trener. Men sin «godfot»-teori ledet han klubben fra 1988 helt til 2002, kun avbrutt av et lite «sabbatsår» i 1998.

I denne perioden vant Rosenborg serien 13 ganger og deltok i Champions League åtte ganger. Eggen vant totalt 25 titler som trener i Norge.

Som spiller vant han tre seriegull, to for RBK og ett for Vålerenga. Han fikk 29 landskamper for Norge.

