FIKK BAKUVERSVEIS: Mesut Özil finner trolig ikke plass til Europa League-sølvmedaljen ved siden av VM-gullet fra 2014. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Arsenal-legende etter ny krisesesong: – Ikke i nærheten av klubben det en gang var

Alt gikk på tverke for Arsenal i sesongavslutningen, og etter braktapet i Baku blir det hat trick i antall deltagelser på rad i Europa League for London-klubben.

Nå nettopp







Det var utenkelig for et par sesonger siden, men nå er det blitt en realitet.

Etter fire poeng på de siste fem ligakampene skuslet Arsenal bort muligheten til å kvalifisere seg til CL via en topp fire-plassering i ligaen, og da de ble ydmyket av byrival Chelsea i Europa League-finalen onsdag, var alt håp borte.

les også Han er blitt håpløst behandlet av sine egne

– Her må jeg være litt streng, for det Arsenal gjorde i andre omgang er under enhver kritikk. Det er rett og slett pinlig. Det er en type spill som ikke går på dette nivået, sier tidligere landslagskaptein Brede Hangeland i TV 2s studio.

Målene kan du selv se her:

Arsenal må belage seg på sin tredje strake deltagelse i Europa League, det etter å ha deltatt i Champions League i 17 (!) strake sesonger fra 2000 til 2017.

– De kan takke seg selv for alt dette her. Det er rett og slett ikke godt nok. Det var et Arsenal-lag i oppløsning. Det var uverdig i en Europa League-finale, mener Hangeland.

les også Europa League-finalen får kritikk: – Er det dette dere vil ha?!

Den ydmykende forestillingen i den utskjelte finalen mot London-rivalen har ført til sterke reaksjoner blant flere tidligere Arsenal-profiler, som er bekymret for retningen klubben har tatt de siste årene.

– Man må se på lagene over Arsenal, for klubben er langt unna å kjempe om Premier League-tittelen i øyeblikket. Det visste vi før sesongen da Unai Emery tok over, og det har ikke endret seg. Han har en enorm jobb foran seg, sier tidligere Arsenal-stopper Lee Dixon (458 ligakamper for klubben fra 1987 til 2002) på BBC Radio 5.

– Det var en systemfeil for Arsenal. Chelsea var for gode for Arsenal i kveld. Det understreker virkelig kollapsen til Arsenal som fotballklubb. Det er ikke i nærheten av klubben det en gang var, sier Martin Keown, en annen klubblegende, ifølge Daily Mail.

les også Hazard-show i EL-finalen: – Tror dette er farvel

Tapet betyr ikke bare tapt heder og ære. Det betyr også tapt inntekt.

Får man maks uttelling i Champions League, vinner man over 800 millioner kroner. Til sammenligning får man i overkant av 200 millioner kroner for samme bragd i Europa League.

– Jeg vet ikke om budsjettet er der til å ta Arsenal tilbake til topp fire neste sesong, erkjenner Keown.

NEDBRUTT: Unai Emery var meget skuffet etter 4–1-tapet mot Chelsea i Europa League-finalen. Foto: Adam Davy / PA Wire

Arsenal-manager Unai Emery, som har vunnet Europa League tre ganger som Sevilla-trener, en slagen mann etter tapet onsdag.

– Vi prøvde å henge med i kampen, men deres andre mål gjorde det vanskelig for oss. Det gikk bedre for dem og vi klarte ikke gjøre det vi måtte for å score. De fortjente å vinne, sier Emery ifølge BBC.

Publisert: 30.05.19 kl. 08:21