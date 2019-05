BA OM UNNSKYLDNING: Ole Gunnar Solskjær ber fansen om unnskyldning under sin runde rundt Old Trafford-banen etter sesongens siste kamp. Foto: LEE SMITH / Reuters

Solskjær om kollapsen: – Vi har truffet en murvegg

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) ble pepret med kritiske spørsmål etter 0–2-tapet mot gamleklubben Cardiff i siste serierunde.

Nå nettopp







Nordmannen slapp unna pipekonsert fra Old Trafford-publikumet da han sammen med spillerne tok en «æresrunde» rundt banen for å takke for sesongen. Men bortsett fra dette var sesongavslutningen stort sett en bekmørk affære for manageren.

På pressekonferansen etter ydmykelsen, som var Manchester Uniteds sjette strake kamp uten seier, ble Solskjær stilt til veggs av de oppmøtte journalistene.

les også Solskjær ydmyket av gamleklubben i siste serierunde

Det første spørsmålet handlet om at Manchester United har tatt åtte poeng av de siste 27 mulige, og at dette er form som tilsvarer nedrykk fra Premier League .

– Hvor ille er krisen?

– Vi har vært dårlige. Vi har truffet en murvegg mot slutten av sesongen. Det er selvfølgelig veldig skuffende. Det store plusset er at sesongen er over. Vi setter en stor strek over det og ser fremover. Vi vet at vi er for langt unna der vi ønsker å være, sier Solskjær etter denne triste forestillingen:

Han påpeker at Manchester City og Liverpool, med henholdsvis 98 og 97 poeng denne sesongen, er utenfor rekkevidde med det første, men at klubben realistisk sett bør sikte seg inn på å ta igjen lag som Tottenham, Chelsea og Arsenal, som endte mellom syv og fem poeng foran Solskjærs menn.

– Spillerne har vært gjennom en tøff periode. De er gode spillere, men de har vært psykisk og fysisk slitne, sier Solskjær.

– Tror du Ed Woodward (direktøren) og Glazers (eierne) forstår hvor stor jobben din er og hvor lang tid det kommer til å ta?

– Jeg har hatt mange samtaler med dem. De har vært direkte og ærlige. Vi vet hvor vi er. Det er for langt unna der vi ønsker å være. Det har blitt tydeligere mot slutten av sesongen.

les også Solskjær med nådeløs advarsel før sommerferien

– Hvis du får en vanskelig start neste sesong, forventer du at folk skal se det større bildet, og at du kommer til å trenge tid?

– Vi er vant til å kjempe om seriegull. Det kommer ikke til å skje raskt, realistisk sett. Vi kommer selvfølgelig ikke til å ta igjen de 32 poengene opp til toppen. Vi må realistisk sett kjempe om topp fire og et nytt trofé.

Kontrasten mellom Solskjærs første drøye to måneder som sjef og de to siste månedene, er brutal: Manchester United vant 14 av de 17 første kampene med nordmannen som sjef, men har kun vunnet to av de 12 siste.

Slik gikk det for seg da Manchester City vant seriegull:

På VGs spørsmål om han mener laget som helhet har blitt bedre, dårligere eller står på stedet hvil sammenlignet med da han tok over og ledet United til en 5–1-seier borte mot nettopp Cardiff, svarer han:

– Den gangen vant vi 5–1. I dag tapte vi 0–2. Hva tror du svaret på det spørsmålet vil være?

– I dag er ikke et mål på hvor vi er når det kommer til prestasjoner. I dag stilte vi med mange unge spillere, alle de seks fremste spillerne var gutter fra akademiet, som vi ga sjansen, og som vet hva dette betyr. Men vi er selvfølgelig ikke der vi ønsker å være, svarer Solskjær videre.

les også Slik vil Solskjær handle i sommer: – Å kjempe om tittelen neste sesong vil være mirakuløst

– Med tanke på den fantastiske starten du fikk, er du overrasket over hvordan dere har kollapset? Er det et sjokk?

– Nei, det er ikke et sjokk.

– Hvorfor ikke?

– På grunn av dynamikken i fotball. Det er marginer, det er selvtillit, det er mangel på selvtillit, det er vaner, det er å komme inn hver dag og gjøre de riktige tingene, det er en lang sesong. Jeg ble kritisert i starten for å spille med det samme laget hele tiden. Men så fikk vi skader og måtte rotere, så vi kunne ikke beholde vinnerlaget samlet. Vi hadde ikke et sterkt nok grunnlag til å holde prestasjonene oppe.

TAKKET FOR KAMPEN: Cardiff-manager Neil Warnock og Ole Gunnar Solskjær etter 0–2-kampen på Old Trafford. Foto: Rui Vieira / AP

Ifølge Cardiff-manager Neil Warnock, som i kjent stil underholdt pressen med lange og åpenhjertige svar, kommer det til å ta «mer enn bare to eller tre overgangsvinduer» for å stable Manchester United på bena.

– Jeg har allerede fått nok bøter for å si ting. Det kommer ikke til å bli en lett jobb for Manchester United. Starten de hadde (under Solskjær), skjulte nok mange problemer, svarer Warnock på VGs spørsmål om hvordan han sammenligner tilstanden til United-laget som slo dem 5–1 i Solskjærs debut i desember, og det som tapte 0–2 på Old Trafford søndag ettermiddag.

Publisert: 12.05.19 kl. 19:33