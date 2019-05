PRESSET: Ole Gunnar Solskjær har havnet i medienes søkelys etter Manchester Uniteds svake resultater den siste tiden. Foto: Anthony Devlin / PA Wire

Slik kan Solskjærs sesong gå fra vondt til verre

MANCHESTER (VG) Champions League-plassene er utenfor rekkevidde, men Manchester Uniteds siste seriekamp er ikke helt meningsløs.

Ole Gunnar Solskjærs mannskap ligger på sjetteplass i Premier League før sesongavslutningen hjemme mot Cardiff søndag ettermiddag. Ett poeng over dem ligger Arsenal, som samtidig skal møte Burnley på bortebane.

Til tross for at sesongens store mål, en plass blant topp fire, glapp da de spilte 1–1 borte mot Huddersfield forrige helg, er ikke kampen mot Cardiff fullstendig uvesentlig for Manchester United.

Forskjellen mellom femte- og sjetteplass kan nemlig ha noe å si.

Femteplassen er garantert en plass i Europa Leagues gruppespill neste sesong, men det er ikke nødvendigvis tilfelle for sjetteplassen. Dersom vinneren av FA-cupen ikke befinner seg blant topp seks i Premier League, må sjetteplassen inn i Europa Leagues andre kvalifiseringsrunde, mens FA-cupvinneren får en direkte plass i gruppespillet.

Det kan skje denne sesongen, selv om oddsen ikke taler for det: Watford skal spille FA-cupfinale mot Manchester City på Wembley den 18. mai.

Dersom underdogen, som ligger på tiendeplass i Premier League, skulle sjokkere Pep Guardiolas menn, vil det kunne tvinge Solskjær og United til store omveltninger i planene for den kommende sesongoppkjøringen.

Kampene i Europas Leagues andre kvalifiseringsrunde skal nemlig spilles den 25. juli og den 1. august. I tillegg må United i et slikt tilfelle gjennom en tredje kvalifiseringsrunde (8.- og 15. august) og play off (22.- og 29. august).

Etter planen skal de derimot møte Inter Milan til treningskamp i Singapore den 20. juli, Tottenham i Shanghai den 25. juli og AC Milan i Cardiff den 3. august.

Dersom Manchester City vinner finalen over Watford, slik alle forventer, slipper United å plages med den logistiske hodepinen.

Det samme gjelder dersom Manchester United vinner mot Cardiff søndag ettermiddag samtidig som Arsenal avgir poeng i en tøff bortekamp mot Burnley.

Likevel spekulerer mediene i at Solskjær kan komme til å bruke en rekke unggutter i sesongens siste kamp: Bilder fra Manchester Uniteds treningsfelt torsdag viser at akademispillerne Dylan Levitt, Arnau Puigmal, Mason Greenwood, Tahith Chong, James Garner og Angel Gomes alle deltok på førstelagets økt tre dager før Cardiff-kampen.

UNGGUTTER: Mason Greenwood, Angel Gomes, Tahith Chong, James Garner og Dylan Levitt på vei til trening med førstelaget torsdag. Foto: John Peters / Manchester United

– Europa League kan brukes til noe positivt, slik Chelsea og Arsenal har gjort denne sesongen og slik vi gjorde det for et par år siden da vi vant den. Vi må gjøre noe positivt ut av det, sa Solskjær etter 1–1-kampen mot Huddersfield forrige helg.

Men han er nok ikke så positiv til turneringen at han har lyst til å begi seg ut på seks kvalifiseringskamper for å komme dit.

Publisert: 09.05.19 kl. 18:44