LEDER SANDEFJORD: Melissa Wiik forbereder laget til lokaloppgjør mot Eik Tønsberg på Komplett Arena 26. mai i år. Foto: Krister Sørbø

Melissa Wiik føler seg god nok for Eliteserien: - Jenter er litt for feige

SANDEFJORD (VG) Melissa Wiik (34) går «all in» i treneryrket og mener hun kunne gjort en god jobb i Eliteserien. Hun ser gjerne at kvinner blir mer frempå for å få de mest attraktive stillingene.

– At jeg kunne bidratt i et eliteserieteam, er det ikke noen tvil om, sier den tidligere landslagsprofilen, som i dag er trener for Sandefjords kvinnelag i 2. divisjon, på nivå tre i seriesystemet.

– Men jeg gidder ikke å flytte kjegler, legger hun til.

VGs fotograf følger henne i lokaloppgjøret mot Eik Tønsberg 26. mai, fra peptalk til trøstespising av pizza. Oppgjøret ender med 0–1-tap for Wiiks jenter. Se våre bilder her:

expand-left arrow-right FØR MATCH: Spillerne møter på hotell i god tid før kampen mot Eik Tønsberg.

Wiik jobber som lærer ved siden av trenergjerningen. Hun er også en av elleve som er med i NFFs prosjekt med kvinnelige topptrenere.

– Jeg går all in for å bli fotballtrener. Jeg har ambisjon om å leve av det, sier Wiik, som er seriemester med Stabæk. Hun fikk også 63 landskamper og scoret 15 mål i perioden 2004-2012.

– Vis at du er interessert

VG har kartlagt at mannsdominansen er total i norsk herrefotball: Det er kun 4,5 prosent kvinner i eliteserieklubbenes sportslige apparater, mens tilsvarende tall for 1. divisjon er 2,9 prosent.

Norges Fotballforbund håper på flere kvinnelige trenere i herrefotballen, men optimismen er ikke veldig stor.

– Det er enda viktigere for oss er å øke antall kvinnelige trenere på høyt nivå i kvinnefotballen. På kort sikt er det mer realistisk. Det håper vi å kunne bidra til, ved å legge til rette for de som vil satse, sier fagansvarlig Dag Riisnæs ved NFFs topptrenerutdannelse.

– Når det er ledige stillinger, er det få jenter som søker. Jenter er litt for feige, og tror at de ikke er gode nok, selv om de er kjempeflinke, sier Wiik.

– Vis at du er interessert! Kom og se på treninger og by på deg selv, oppfordrer 34-åringen.

HØR ETTER! Melissa Wik gir de siste instruksene før Sandefjords kvinner skal ut i strid. Foto: Krister Sørbø

Riisnæs er ikke overrasket over VGs tall. NFF er klar over at «det er sånn», og har derfor satt i gang prosjekt for de beste kvinnelige topptrenerne.

– Vi ønsker å bidra til at kvinnelige trenere som har et stort potensial, utvikler seg og kan få stadig mer attraktive jobber, sier han.

– Kvier seg

I Toppserien, det øverste nivået i norsk kvinnefotball, er det 25 prosent kvinner i klubbenes sportslige apparater. Tre av tolv hovedtrenere er kvinner: Hege Riise (Lillestrøm), Venja Stefanovic (Stabæk) og Monica Knudsen (Vålerenga).

Melissa Wiik mener at alle team styrkes av at begge kjønn er representert.

– Det finnes mer enn nok kvalifiserte jenter, men de tror ikke nok på seg selv. Man ser den samme statistikken i andre land. Dette er noe som henger igjen i fotballen.

– Rekrutteringen skjer jo i stor grad ved headhunting. Hvordan skal kvinner nå opp?

– Jeg kjenner en drøss av folk i herremiljøet. Fotballmiljøet er ikke så vanvittig stort. Hvis noen gjør litt research, så vet de hva jeg har av erfaring. Alle som jobber med fotball i Norge har en felles bekjent i herrefotballen, og dermed en referanse.

SISTE TREKK: Melissa Wiik kommer på banen i et siste forsøk på å redde poeng, men Sandefjord taper 0–1 mot Eik Tønsberg. Foto: Krister Sørbø

Det er kun et fåtall kvinner som tar topptrenerutdannelse, og selv om det har vært en liten økning, er det fortsatt en lang vei å gå.

Wiik ser at flere kvinner kan leve av å jobbe som trener i Toppserien, noe som er positivt. Hun tror likevel at det vil ta mange år før vi ser en kvinnelig hovedtrener i Eliteserien.

– Det er mange kvinner som kvier seg, for de færreste kan leve av dette. Det er tryggere å få 100 prosent i en annen bransje. Kvinner er ikke like villige til å gamble med karrieren. Man skal etablere seg, få unger og da vil man ha trygge rammer. Kommer det flere toppjobber, blir det lettere å velge den retningen.

Publisert: 26.06.19 kl. 08:07