– Martin Ødegaard er klar for et nytt steg

Martin Ødegaard (20) og hans lagkamerater i Vitesse prøver å kvalifisere seg for høstens Europa League. Men det blir trolig uten nordmannen.

– Jeg tror ikke han kommer til å spille i Vitesse neste sesong, sier Viasport-kommentator Paul Thomas Clay.

– Selv har han sagt at han i utgangspunktet skal tilbake til Madrid og diskutere fremtiden med dem. Det har versert relativt sterke rykter om at Ajax er interesserte i ham, men Marc Overmars & co er mer interessert i å kjøpe enn å leie. Real Madrid vil helst leie ut, men kan kanskje gå med på et salg med en tilbakekjøpsklausul, fortsetter Clay.

– Martin Ødegaard er i mine øyne klar for et nytt steg, og i Ajax får han klart bedre lagkamerater rundt seg. Andre klubber i La Liga kan også fort være aktuelle.

Tirsdag spiller Vitesse returkamp mot Groningen i et omspill der vinneren av «finalen» går inn i andre kvalifiseringsrunde til Europa League. Ajax og PSV (Champions League) og Feyenoord (Europa League) har de tre plassene rett inn i de europeiske turneringene.

Vitesse tapte 2–1 mot Groningen borte. Om de klarer å snu det hjemme, skal de møte vinneren av Utrecht og Heracles i en «finale».

– Er Ødegaard den største stjernen på Vitesse?

– Ja, det kan du si. I alle fall på den måten at han er den som tiltrekker seg mest oppmerksomhet, også i Nederland. Det er mange andre gode der også; Bero, Linssen, Serero... Unge, spennende Thomas Buitink (18 år) er i ferd med å få sitt gjennombrudd også, tidligere i ungdomsårene avslo han tilbud fra både Manchester City og Arsenal.

Viasport-kommentatoren peker på at børskarakterene i Nederland tyder på at det er gjengs oppfatning at han har vært Vitesses beste spiller denne sesongen.

– Hvor bra er dette Vitesse-laget sammenlignet med større ligaer, tror du?

– Tja, alltid vanskelig å vurdere lag som ikke deltar jevnlig i Europa opp mot lag fra andre land, men med en god trekning og et par gode manøvre på overgangsmarkedet, kan de slå fra seg i gruppespillet. De tapte i tredje kvalikkrunde i fjor 1-0 hjemme og borte for Basel, og tok fem poeng i gruppespillet høsten 2017 - i gruppe med Lazio, Nice og Zulte-Waregem.

Paul Thomas Clay tror det ville være en nedtur for Vitesse om de ikke klarer å vinne omspillet.

– Sammen med AZ kjemper de om hegemoniet bak «de tre store», og mener selv de skal være i Europa hvert år. Men kampen mot Groningen - og eventuelt finalekampene - blir langt fra enkle. Nivået på playofflagene er ganske jevnt, og det er langt ifra sikkert at dette går veien, mener Clay.

– Jeg mener vi har en god sjanse, sier Vitesse-trener Leonid Slutskij, ifølge Telegraaf.

2–1-reduseringen fra venstrebacken Max Clark i bortekampen kan bli mye verdt for Vitesse.

– De vil forsvare seg, vi vil angripe. Bortemålet kan bli avgjørende , mener Slutskij.

Han stoler på Vitesses gode hjemmestatistikk med bare ett tap hjemme i egen GelreDome denne sesongen.

VG-tips fra Rolf Brown:

* Denne kampen gjelder Europa League-playoff. Det er semifinale og andre kamp av to, og der Groningen leder 2-1 fra første duell.

* I den ordinære sesongen plukket Vitesse Arnhem åtte poeng mer enn kveldens gjester, og slik sett er de favoritter her. På egen bane hadde de 10-6-1. Kun Ajax klarte å vinne.

* I åtte av ni siste ligakamper scoret Martin Ødegaards lag minst to ganger.

* Bortelaget vant bare 1 av 11 siste bortekamper. De slapp inn 25 baklengsmål på 17 bortekamper. Hele fem av dem på denne banen i det ordinære ligamøtet i august. Groningen har ingen nye skader, og stiller trolig uforandret. Vertene mangler fire spillere. Alt tatt i betraktning tror vi mest på Vitesse her.

Publisert: 21.05.19 kl. 07:15

