UTLADET: Guro Reiten merket at kvartfinalene mot Barcelona påvirket henne og lagvenninnene i serieåpningen. Nå håper hun det løsner inn mot VM. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

LSK-spillerne ble utladet etter Champions League: – En smertefull opplevelse

FORNEBU (VG) Kvartfinalene i Champions League ble en tøff erfaring for Guro Reiten (24) og Ingrid Syrstad Engen (21). Landslagssjefen håper det har forberedt dem på det Norge møter i VM.

– Vi hadde ladet opp til Barcelona-kampen veldig lenge. Når det da går som det går, så blir det en utladning. Du blir lei deg, men så skal du jo omstille deg på tre dager. Det er ikke så enkelt, sier Guro Reiten til VG om LSK Kvinners så langt tøffe vårsesong.

De to kvartfinalene i Champions League mot Barcelona omkranset serieåpningen i Toppserien. Det ble en tøff uke for LSK Kvinner.

Først ble de rundspilt og tapte 0–3 i Barcelona. Så bar det rett til serieåpning mot Kolbotn hvor den regjerende dobbeltmesteren var nære å tape. Få dager senere var det returmøte mot Barcelona på Åråsen.

– Vi kjente nok på den belastningen etter de to kampene. Det vistes kanskje litt på oss i seriestarten også. Det fløt ikke sånn som det gjorde i fjor, sier Ingrid Syrstad Engen.

På de syv første serierundene har LSK Kvinner tapt poeng i to kamper og vunnet fem.

– Det var mye forventninger som hadde bygget seg opp inn mot de Champions League-kampene og så ble det en ganske smertefull opplevelse mot Barcelona. Det er klart at sånt påvirker spillere, sier landslagssjef Martin Sjögren til VG.

Han håper likevel erfaringen med tøff motstand i Champions League har gjort LSK-jentene bedre rustet til sommerens VM-sluttspill.

– Det er tøft å tape og å kjenne på den nivåforskjellen. Men hvis man takler det på riktig vis, så lærer man så enormt mye ut av det. Det er sånn vi må se på det.

TOK UT VM-TROPPEN: Landslagssjef Martin Sjögren tok ut landslagstroppen til sommerens VM-sluttspill torsdag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

LSK Kvinner har ikke bare hatt tøff kampbelastning med to kvartfinaler i Champions League.

På 2019s første fire måneder har romerikingenes landslagsaktuelle spillere spilt 19 kamper for klubb- og landslag.

– De har hatt en kalender hvor de har vekslet mellom tøffe kamper for LSK og dratt rett videre på samling med oss. Så gjelder det plutselig å levere på sitt beste på landslaget, sier landslagssjefen.

– Det har vært høye krav til disse jentene, men sånn er det å holde på med toppidrett. Nå skal vi hjelpe dem så godt vi kan for at det skal «løsne» for dem inn mot VM.

Publisert: 03.05.19 kl. 09:37