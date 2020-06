HAT-TRICK: Kasper Junker banket inn tre mål i storseieren mot Haugesund. Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt ydmyket Haugesund: – Vi blir pisset på

(Bodø/Glimt - Haugesund 6–1) Bodø/Glimt feide over Haugesund, og fortsatte den gode seriestarten. Nå lanseres de som gullkandidat.

De gule og svarte var i fyr og flamme i Bodø-varmen, og brukte kun 45 minutter på å smelte Haugesund.

Først gjorde Patrick Berg noe han sjeldent gjør. Servitøren sendte selv ballen i mål fra sekstenmeteren, og ga Glimt i ledelsen etter et drøyt kvarter. Det var hans første scoring siden Glimt tapte mot Molde i 2016.

Så fulgte Glimts danske gutter opp. Philip Zinckernagel slo et presist innlegg rett på hodet til Kasper Junker, som stanget ballen i mål.

Minutter før pause var samme mann frempå igjen, og banket inn 3–0. Dermed var kampen i praksis over etter 45 minutter.

– Vi blir pisset på. Dette er bare flaut, sa Haugesund-stopper Fredrik Pallesen Knudsen til Eurosport i pausen, før han fortsatte:

– Det er dritdårlig.

Men andre omgang ble ikke noe penere for Pallesen Knutsen og co. Til tross for et dobbeltbytte fra Haugesund, fortsatte kollapsen. På kun fem minutter økte Glimt til 5–0.

Først fikk Junker sitt hat-trick, før Hauge avsluttet en kontring på flott vis minuttet senere.

På tampen fikk Haugesund et trøstemål da Niklas Sandberg satte en straffe, før Sammy Skytte sendte inn en ny Glimt-scoring like før slutt. Dermed vant hjemmelaget 6–1.

Seieren gjør at Glimt står med full pot på to kamper, med ligaens beste målforskjell etter hele ti scoringer.

LANSERER GLIMT: Kjetil Rekdal mener Glimt er gullkandidat. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– I år har Bodø/Glimt spiss fra starten av sesongen. Det manglet de i fjor, sier Kjetil Rekdal i Eurosports Fotball Direkte.

Han mener at de som kun har snakket om Molde og Rosenborg i gullkampen, helt har glemt Bodø/Glimt.

– De kan fort være med å kjempe om gullet i år også.

– Lanserer du Glimt som en gullkandidat?

– Ja, hvorfor ikke?

Det var ikke bare Rekdal som tok av hatten i Eurosports studio.

– Det er så imponerende, sier Bernt Hulsker.

