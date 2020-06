Kane sikret viktig Tottenham-seier etter prakt-kontring

(Tottenham – West Ham 2–0) Harry Kane scoret for første gang i Premier League siden desember, da Tottenham tok en viktig seier mot byrivalen.

Etter et selvmål og et Harry Kane-mål, kunne Tottenham juble for sin første seier etter coronapausen hjemme mot West Ham. José Mourinhos mannskap sprudlet ikke, men de hevet seg etter hvilen – og vant til slutt fortjent i tirsdagens kveldskamp.

Begge lagene hadde mye å spille for på Tottenham Hotspur Stadium. For Tottenham ville et tap gjort veien til Champions League svært lang, mens West Ham desperat trenger hvert eneste poeng i nedrykksstriden.

Tottenham-manager José Mourinho hadde mange godord om motstanderen etter kampen. Han poengterte også at West Ham hadde en dag mindre hvile siden forrige kamp enn dem.

– Det var vanskelig. David Moyes er en god trener. Han organiserer godt. Det første målet var heldig for oss, sier Mourinho til TV 2 etter kampen om selvmålet til Tomás Soucek.

– Hardt for alle

TV 2s programleder spør portugiseren hva han tenker om det harde kampprogrammet for å få fullført sesongen etter coronapausen.

– Det er hardt for alle. Men vi har mange muligheter, det er til stor hjelp når benken er sterk for oss managere. Men vi må forbedre oss i angrep. Men vi vant tre viktige poeng, sier Mourinho.

For i en 1. omgang uten de aller største sjansene, så det ut til at Tottenham skulle gå til pause med 1–0-ledelse etter at Heung-Min Son satte ballen i mål etter 45 minutter. Målet passerte imidlertid ikke VAR-sjekken, som viste at Son var noen centimeter offside da han mottok ballen.

Harry Kane misbrukte to store muligheter i første halvdel av 2. omgang, og Tottenham trengte hjelp fra West Ham for å få det etterlengtede ledermålet.

Det var det nemlig West Hams Tomás Soucek som sto for, da han var uheldig og satte ballen i eget mål etter et hjørnespark etter 65 minutters spill.

West Ham forsøkte å løfte laget, og Tottenham fikk dermed mer kontringsrom. Det utnyttet Kane da han ble spilt gjennom alene med Lukasz Fabianski etter 82 minutter. Iskaldt satt han den ned i det høyre hjørnet, og kunne dermed notere seg for sin ellevte scoring denne sesongen.

– Jeg er i god form

Kane har nå scoret 137 mål på 200 kamper i Premier League for Tottenham.

MÅLSCORER: Harry Kane scoret 2–0-målet hjemme mot West Ham. Foto: Neil Hall/NMC Pool / PA Wire

– Jeg er i god form. Og å score mål er en av de beste følelsene i verden, og det er en stund siden jeg scoret sist, sier Kane på TV 2s sending.

Og sist han scoret i Premier League var altså 4. juledag. Så det er bare noen dager unne å være et halvt år siden.

Tottenham går dermed opp til 7. plass på tabellen, seks poeng bak Chelsea på 4. plass og ett poeng bak Manchester United på 5. plass. Mens 4.-plassen normalt sett er nødvendig for å kunne kvalifisere seg til Champions League, er det i år en god sjanse for at 5. plass vil være nok på grunn av Manchester Citys mulige utestengelse fra Champions League. City anket utestengelsen til CAS, og en høring ble gjennomført i juni. Det er forventet at det endelige utfallet av høringen vil bli klart i juli.

