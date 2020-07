Hurtigguiden: Mjøndalen

Stadion: Isachsen Stadion

Underlag: Kunstgress

Kapasitet: 4 350

11eren

Enkelt kan en si at Mjøndalen har operert med Gauseth enten i en ren 6er eller 10er rolle, og laget da har henholdsvis spilt 4-1-4-1 eller 4-4-1-1. Historisk har Hansen mest erfaring med 4-4-2 formasjonen, men har de siste årene bygget opp stallen sin slik at laget kan håndtere begge formasjonene. Uavhengig formasjon/kampplan er laget også kjent for å prioritere mye tid på dødball – det kan bety å bruke tid på å sette opp et trekk ved et frispark selv lavt i banen, og/eller lange innkast.

Dette var 11eren i første serierunde:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Foto: Terje Bendiksby

Vegard Hansen (16. år som hovedtrener) foretrekker en direkte fotball med stor entusiasme i spillet. Laget er farlige på dødball, og benytter mange muligheter til å skape brudd i rytmen i spillet med dette, også gjennom å «sette opp» flere frispark fra selv lavt i banen (se video). På sitt verste fremstår Mjøndalen statiske og defensive – på sitt beste er de en irriterende motstander gjennom passion, innsats, og duellkraft. Hansen, og kaptein Christian Gauseth, prøver tidvis på «mind games» i forkant til kamper.

En seier på bortebane i fjor, og med deg ligaens svakeste bortelag sammen med Sarpsborg (1-6-8)

Det laget som slapp i nest flest mål imot det første kvarteret etter pause, etter Ranheim, med 11 mål imot

Joackim Olsen Solberg

En av spillerne med mest presis innleggsfot – traff på nesten 50 % av innleggene han slo i 2019.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Sondre Solholm Johansen

En av spillerne som blokkerte flest skudd (28) i 2019 – en viktig egenskap for et lag som også tar imot mye skudd.

Foto: Terje Pedersen

Hovedtrener Vegard Hansen slapp heldigvis å miste stjernespilleren sin til Stabæk rett før seriestart. Se hvordan han ble rundlurt av Mads Hansen her:

Haakon Lunov

Nå nettopp

Haakon Lunov har trenerbakgrunn fra Everton FC, Stabæk, og Odd. Han har også jobbet som assistenttrener og blitt seriemester med Strømsgodset og Celtic FC. Nylig var han assistenttrener i Vålerenga, og fungerende hovedtrener frem til januar 2020. Per dags dato har han en sluttavtale med klubben.

Publisert: 02.07.20 kl. 09:59

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 4 4 0 0 12 – 4 8 12 3 Kristiansund 4 2 2 0 11 – 5 6 8 4 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 5 Stabæk 5 2 2 1 7 – 6 1 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser