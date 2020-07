Hurtigguiden: Aalesund

Stadion: Color Line Stadion

Underlag: Kunstgress

Kapasitet: 10 778

11eren

Bohinen har benyttet 3-5-2 formasjon i de fleste årene av sin trenerkarriere, men han har flere versjoner av denne strukturen for å kunne gjennomføre ulike kampplaner. Det handler spesielt om organiseringen av midtbaneleddet, og om det blir spilt med en eller to spisser. Med en spiss kan det ofte ende i 5-4-1 defensivt. Ålesund har en stall som gjør at de har en del ulike alternativer på flere plasser – det er til å anta at Bohinen vil rotere en del ettersom han er villig til å ofre en del for å skaffe seg det ønskede resultat i utvalgte kamper i et tett kampprogram.

Dette var 11eren i første serierunde:

Foto: Marius Simensen

Lars Bohinen (fjerde år som hovedtrener) er en av få norske topptrenere som spiller med tre forsvarere i 3-5-2 – selv om han kan ta drastiske og nødvendige avgjørelser for å vinne enkeltkamper. Bohinen er opptatt av vendinger av spillet og innlegg (se video), og avhengig av nøkkelspillere som er skarpe og presise på siste tredjedel av banen. Spiller tøft med en “ingenting å tape”-mentalitet.

15 strake hjemmeseire i fjor

Dominante i 2019, men ikke gjennom massiv possession. Likevel laget med nest flest pasninger til siste tredjedel og flest mål/sjanse-skapende pasninger

Laget med klart flest langpasninger i OBOS-ligaen 2019

Niklas Castro

Den mest skapende spilleren gjennom mål og assist i OBOS -ligaen 2019 – «the one to watch» i 2020?

Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Haakon Lunov

Haakon Lunov har trenerbakgrunn fra Everton FC, Stabæk, og Odd. Han har også jobbet som assistenttrener og blitt seriemester med Strømsgodset og Celtic FC. Nylig var han assistenttrener i Vålerenga, og fungerende hovedtrener frem til januar 2020. Per dags dato har han en sluttavtale med klubben.

