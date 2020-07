HamKam-treneren etter tap for Lillestrøm: – De kommer til å rykke opp

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – HamKam 2–0) 28 kamper gjenstår av Obosligaen, men HamKam-trener Espen Olsen (41) er sikker: Lillestrøm returnerer til Eliteserien på første forsøk.

– De er i hvert fall like stor opprykksfavoritt som Aalesund var i fjor. De kommer til å rykke opp. De har mye kvalitet i troppen, et veldig dyktig trenerteam. Alt ligger til rette for at de skal gå opp, selv om det selvfølgelig er mulig å ta poeng fra dem, oppsummerer Olsen etter å ha tapt «Ståle Solbakkens derby» 0–2 på Åråsen.

Laget hans fikk kjenne på LSKs styrker gjennom nesten hele 1.omgang: Hjemmelaget løp fort, presset høyt, fikk tempo på ballen og produserte målsjanser.

Kampen fant sin karakter allerede i første minutt: Da hadde et offensivt Lillestrøm allerede spilt seg til den første muligheten – og HamKam-keeper Mathias Ranmark Eriksen var parat.

Fredrik Krogstad, matchvinneren i serieåpningen mot Grorud, ble satt opp av Daniel Gustafsson til en skuddmulighet innenfor 16-meteren. Den traff Kamma-keeperen, en av mange aksjoner for den 24-årige Molde-eiendommen.

– Vi skal angripe. Uansett om det er hjemme eller borte. Vi skal øve opp denne gjengen nå til å være innstilt på å gå ut å score mål, skape sjanser, være rå i gjenvinningsbiten. Tørre å stå høyt i banen. Det er det vi skal bli, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke.

Det eneste som manglet etter en ellers god omgang svært gjenkjennelig «Bakke-ball», var scoringen. For avslutningene ble litt halvveis, samtidig som keeper Eriksen Ranmark altså var helmaks.

Han stoppet i tur og orden en rekke forsøk fra Lillestrøm, og blant annet var han nede med et tigersprang på en heading fra LSK-spiss Thomas Lehne Olsen. Og sto ikke Ranmark i veien, kastet HamKam-forsvarerne seg foran ballen og blokkerte som hockeyspillere.

Faktisk kunne en smart og hard heading fra Tobias Svendsen sendt gjestene i ledelsen til pause, tross fem Lillestrøm-sjanser i motsatt ende.

– Effektiviteten vår er kanskje litt dårlig. Men vi har pratet på at tålmodighet kommer til å bli utrolig viktig i år, sier Lillestrøm-kaptein Thomas Lehne Olsen, som for øvrig ble imponert av en av motstanderne på Åråsen:

Det var spilt nøyaktig en time da det betalte seg for Lillestrøm. Etter først og fremst å ha slått innlegg etter innlegg i matchen, bestemte Aleksander Melgalvis (30) seg for å skyte da Fredrik Krogstad spilte en presis tversover rett utenfor 16-meteren.

Den anvendelige og ofte målinvolverte Lillestrøm-spilleren fikk både god tid og fin skru – og da feide den inn i lengste hjørne bak HamKam-keeper Ranmark Eriksen.

– En klok fotballspiller. Veldig flink til å gjøre det som blir mest riktig. Så har han en børse, også, beskriver Geir Bakke om den Hamar-bosatte brumunddølen.

– Det var veldig likt et mål jeg hadde her i 2017, sier Melgalvis – og sikter til denne fulltrefferen mot Viking:

Bare sekunder før 1–0 hadde Marcus Pedersen målsjansen han hadde lengtet etter i 59 minutter. Men den tidligere landslagsspissen skjøt rett på Mads Hedenstad Christiansen.

– Hvis han hadde scoret, tror jeg vi hadde vunnet. Det er fotball, det. Vanligvis setter han dem. Det er mål som avgjør kamper, sier Espen Olsen.

Da Lillestrøm så ut til å gå mot sesongens andre 1–0-seier på to kamper i Obosligaen, pyntet innbytter Moses Ebyie på resultatet og feide inn 2–0 via stolpen.

