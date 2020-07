HAMAR-KAMERATER: De bor i Hamar, men spiller på Lillestrøm – heldigvis for Kanarifuglene. Aleksander Melgalvis scoret 1–0 og gratuleres av Thomas Lehne Olsen. Foto: Fredrik Hagen

HamKam-treneren deler ut Lillestrøm-opprykk allerede: – Alt ligger til rette

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – HamKam 2–0) 28 kamper gjenstår av Obosligaen, men HamKam-trener Espen Olsen (41) er sikker: Lillestrøm returnerer til Eliteserien på første forsøk.

– De i hvert fall like store opprykksfavoritt som Aalesund var i fjor. De kommer til å rykke opp. De har mye kvalitet i troppen, et veldig dyktig trenerteam. Alt ligger til rette for at de skal gå opp, selv om det selvfølgelig er mulig å ta poeng fra dem, oppsummerer Olsen etter å ha tapt «Ståle Solbakkens derby» 0–2 på Åråsen.

Laget hans fikk kjenne på LSKs styrker gjennom nesten hele 1.omgang: Hjemmelaget løp fort, presset høyt, fikk tempo på ballen og produserte målsjanser.

Men først etter 60 minutter ble det betaling: Fra hjørnet av 16-meteteren fikk den anvendelige Lillestrøm-spilleren Aleksander Melgalvis – som i år bekler høyrebacken – god tid og fin skru på kula. Den feide inn i lengste hjørne bak HamKam-keeper Mathias Ranmark Eriksen.

Da Lillestrøm så ut til å gå mot sesongens andre 1–0-seier på to kamper i Obosligaen, pyntet innbytter Moses Ebyie på resultatet og feide inn 2–0 via stolpen.

– Lillestrøm har de enkeltprestasjonene som avgjør kampen, og det har dessverre ikke vi, forteller HamKam-trener Espen Olsen til Eurosport etter kampslutt.

Lillestrøm-treneren var svært fornøyd etter hjemmedebuten sin på Åråsen, og særlig med den første omgangen.

– Jeg synes perioder i første omgang var et fyrverkeri fra vår side, men vi fikk ikke mål. Så prøvde vi å gjenskape det i andre omgang, men da hang HamKam mer med. Men vi var gode i dag, sier LSK-trener Geir Bakke til Eurosport.

Dermed scoret opprykksfavoritten på to av sine åtte målsjanser. Kampen fant sin karakter allerede i første minutt: Da hadde et offensivt Lillestrøm allerede spilt seg til den første muligheten.

Fredrik Krogstad, matchvinneren i serieåpningen mot Grorud, ble satt opp av Daniel Gustafsson til en skuddmulighet innenfor 16-meteren. Men midtbanekrigeren fikk heller ikke ved denne anledningen sitt første seriemål på Åråsen.

Slik fortsatte omgangen. Men avslutningene var halvveis, samtidig som HamKam-keeper Ranmark var helmaks. 24-åringen stoppet i tur og orden en rekke forsøk fra Lillestrøm, og blant annet var han nede med et tigersprang på en heading fra LSK-spiss Thomas Lehne Olsen.

Og sto ikke den Molde-eide målmannen i veien, kastet HamKam-forsvaret seg foran ballen og blokkerte som hockeyspillere. Før pause greide ikke Lillestrøm å få ballen i mål, og faktisk kunne en smart og hard heading fra Tobias Svendsen sendt gjestene i ledelsen.

I 2.omgang malte Lillestrøm på og hadde stort sett kontroll etter Melgalvis’ ledermål. Men bare sekunder før 1–0 hadde Marcus Pedersen målsjansen han hadde lengtet etter i 59 minutter. Men den tidligere landslagsspissen skjøt rett på Mads Hedenstad Christiansen.

– Hvis han hadde scoret, tror jeg vi hadde vunnet. Det er fotball, det. Vanligvis setter han dem. Det er mål som avgjør kamper, sier Espen Olsen.

