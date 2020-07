Manchester United klorte seg fast i kampen om topp-fire: – Nå må vi vinne resten av kampene

(Crystal Palace - Manchester United 0–2) Manchester United hadde marginene på sin side, og tok en viktig seier borte mot Crystal Palace torsdag kveld.

Etter at både Leicester og Chelsea hadde vunnet sine kamper denne runden, kunne Manchester United risikere å ha luke opp til de to konkurrentene før de siste to rundene.

Men avslutter runden med å være på 5. plass, poenget bak Chelsea som er nummer tre, og med svakere målforskjell enn Leicester på plassen foran.

– Hver kamp blir stor, nå må vi vinne resten av kampene vi har. Vi scoret masse før Southampton-kampen, men de siste to har vært vanskelig, i dag måtte vi jobbe dobbelt så hardt for seieren, sa Rashford til BT Sport etter kampslutt.

I siste runde møtes Manchester United og Leicester. Det kan bli en ren finale om Champions League-plassen.

– Vi må smile for at vi har denne muligheten, ingen hadde trodd dette i januar. Vi har vært fantastiske siden fotballen startet opp igjen. Dette er kampene som gjelder, og i Manchester United, må du steppe og vise karakter, sier Ole Gunnar Solskjær til BT Sport.

Kampprogrammet Runde 37:

19/7: Tottenham - Leicester

22/7: Manchester United - West Ham

22/7: Liverpool - Chelsea Runde 38:

26/7: Chelsea - Wolves

26/7: Leicester - Manchester United Vis mer

Rashford-finte

En kjedelig 1. omgang tok først fyr de siste minuttene.

På overtid satte Bruno Fernandes fart mot Palace-forsvaret, og spilte til Rashford. Han ble først forstyrret av van Aanholt, men tok revansje med å drible backen, og ytterligere to forsvarere på rumpa med en lekker skuddfinte, før han satte ballen rolig i mål.

VAR-situasjon

Dermed var Manchester United i ledelsen til pause, men kanskje noe heldig? Rett før gikk Wilfried Zaha i bakken inne i gjestenes felt, reprisen viste at Victor Lindelöf tok foten på teknikeren, men også hadde foten på ballen. Men både dommeren og VAR lot den passere.

– Man vet ikke hva man kan forvente seg av VAR. Det kan være vanskelig for begge lag, sa Rashford til BT Sport.

– Hadde det blitt dømt straffe, tror jeg ikke VAR hadde endret det, så vanskelig er den situasjonen, sa Trevor Morley i TV 2-studio.

Etter hvilen kom utligningen - trodde alle. Zaha serverte Jordan Ayew, som satte den i mål fra kort hold. Ingen så offsiden, før VAR målte opp, og konkluderte at spissen var noen centimeter på feil side.

Avgjørelsen

Palace fortsatte presset, men det var innenfor 16-meterne at kvalitetsforskjellen ble tydelig. Fordi mens James McArthur misbrukte sin sjanse til å spille vekk ballen, var Anthony Martial dødelig effektiv.

Rashford assisterte, Martial var sterk med å holde unna forsvarsspilleren, og plasserte ballen rolig i hjørnet.

Bakover holdt Manchester United nullen, mye takket være en strålende David De Gea.

Spennende sesongavslutning

Det sørget for Palace sitt sjette strake tap, mens Manchester United er i ryggen på Leicester på 4. plass, kun med svakere målforskjell. Chelsea på 3. plass er poenget foran.

Til helgen møtes Manchester United og Chelsea i semifinalen i FA-cupen. Deretter venter West Ham, etterfulgt av Leicester i siste kamp for Solskjær. Chelsea møter Liverpool og Wolves, mens Leicester har Tottenham borte, før de avslutter hjemme mot Manchester United.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 36 30 3 3 77 – 29 48 93 2 Manchester City 36 24 3 9 93 – 35 58 75 3 Chelsea 36 19 6 11 64 – 49 15 63 4 Leicester City 36 18 8 10 67 – 36 31 62 5 Manchester United 36 17 11 8 63 – 35 28 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

