Pedersen scoret etter 98 sekunder i comebacket – KIL snudde «Slaget om Hedmark» på overtid

(HamKam – Kongsvinger 2–3) 98 sekunder var alt Marcus Pedersen trengte for å sende HamKam-fansen tolv år tilbake i tid. Men så våknet KIL-rovdyret.

Ja, fylket heter vel strengt tatt Innlandet nå, men kampen mellom HamKam og Kongsvinger vil alltid være «Slaget om Hedmark». Og det er ikke noe fremmed derby for Hamar-karen Marcus Pedersen.

Han var kun 18 år da han ble en helt i Mjøsbyen med matchvinnerscoring mot Rosenborg i Eliteserie-debuten. Fredag var det en 30 år gammel Pedersen som var tilbake i målprotokollen på Briskeby.

Og han trengte ikke mer enn 98 sekunder. KIL-målvakt Saku-Pekka Sahlgren glapp ballen inne i feltet, og på bakerste stolpe lurte måljegeren Pedersen, som hamret 1–0 opp i nettaket.

Det er langt fra første gang Pedersen kommer godt i gang i serieåpningen, som Eurosport-kommentator Jørn Sundby påpekte på Twitter:

Etter 16 minutter var han der igjen – men denne gangen reddet assistentdommeren de røde fra Kongsvinger med offsideflagget.

12 ÅR SENERE: Marcus Pedersen rakk ikke spille mange Eliteserie-kampene i grønt og hvitt i 2008 før han ble snappet opp av Strømsgodset. Her har han nettopp debutert i den øverste divisjonen med seiersmål mot Rosenborg. Foto: Lars Erik Skrefsrud

Men returen til hjembyen og gamlelaget har ikke bare vært rosenrød for Pedersen: Bare dager etter at han hadde signert kontrakten med HamKam kom nyheten om at 30-åringen hadde blitt dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Det er foreløpig ikke avgjort når soningsperioden skal være, men HamKam kan bli nødt til å klare seg noen uker uten sin nyinnkjøpte spiss.

– Marcus har vært åpen og ærlig med oss hele veien. Faktisk gjorde denne hendelsen oss enda mer motivert for at vi ønsket å gjøre dette for å hjelpe Marcus. Det er viktig for oss som klubb, for vi skal ta vare på mennesker, og spesielt HamKam-gutter, har HamKams sportssjef og hovedtrener Espen Olsen sagt til Hamar Arbeiderblad.

Det spørs om Kongsvinger-spillerne helst skulle sett at HamKam måtte klare seg uten Pedersen og med ti mann mot slutten av fredagens kamp også, for noen minutter ut i den andre omgangen kom HamKam-spissen skliende med strake bein inn i Christian Røer og KIL-keeper Sahlgren inne i feltet – men Pedersen slapp med det gule kortet.

Kamma-sjef Olsen luktet dog lunta, og valgte å bytte av målscoreren like etterpå.

Dramatikk ble det uansett, for Fredrik Mani Pålerud utlignet for gjestene, og det ble en drakamp om poengene hele veien inn til mål.

Og etter 81 minutter fikk HamKam muligheten: Et frispark fra 20 meter. Jo Nymo Matland stilte inn siktet, ladet geværet, og fyrte ballen presist og knallhardt over muren og under tverrliggeren.

Se frisparkscoringen i videovinduet øverst i artikkelen!

Men Kongsvinger hadde mer på lager: Først var Steffen Skogvang Pedersen uheldig og satte ballen i eget nett i kampens siste ordinære spilleminutt. Og så, tre minutter på overtid, dukket KIL-midtstopper Christian Røer opp og sendte hele Kongsvinger til himmels da han pirket ballen forbi HamKam-keeper Mathias Eriksen Ranmark.

– Jeg har ikke opplevd lignende. Det var sinnsykt deilig. Dette er en av de to viktigste kampene i året, og at vi klarer å snu det viser at det er en skikkelig «go» i gutta, sier Røer til Eurosport.

Marcus Pedersen gikk av banen på 1–1. Han likte svært lite det han fikk se fra benken.

– At vi taper den her... du skal ofre alt når du ser på klokka og det står 89. Da skal du ikke slippe inn slike mål, sier han til Eurosport.

JUBELSCENER: Kongsvinger snudde kampen på overtid. Foto: Dplay

