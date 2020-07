MÅ VENTE: De lavere divisjonene må fremdeles vente på klarsignal fra myndighetene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Regjeringen sier nei til åpning av breddefotballen

I forrige uke sa kulturminister Abid Raja (V) at NFF selv kunne avgjøre om det skulle åpnes for spill i 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner i sommer. I dag kom kontrabeskjeden. Heller ikke lavere divisjoner får lov til å trene som før.

– Dette var en skuffende melding fra regjeringen, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Han har nettopp lest brevet som NFF mottok fra kulturdepartementet fredag ettermiddag. Der går det klart frem at myndighetene ikke vil gjenåpne breddefotballen med det første.

En ny vurdering skal først finne sted en gang i løpet av august.

Det betyr følgende: Spillere over 20 år kan fortsatt ikke trene med kontakt, eller spille kamper. Unntaket er fortsatt kun toppfotballen.

Heller ikke 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner får lov til å åpne, selv om kulturminister Abid Raja (V) i forrige uke var klar på at den vurderingen skal tas av Norges Fotballforbund.

«Bestemmelsens ordlyd som åpner for toppfotball gir derfor ikke adgang til unntak utover de seriene som allerede er igangsatt i tråd med nevnte pilot, og denne vurderingen er gjort av Helse- og omsorgsdepartementet som er ansvarlig departement for Covid- 19 forskriften» heter det i brevet fra departementet til NFF i dag.

SKUFFET: Fotballpresident Terje Svendsen var skuffet over meldingen fra regjeringen. Foto: Frode Hansen

VG har stilt Abid Raja spørsmål om hvorfor forrige ukes budskap ikke gjelder lenger, men foreløpig uten å få svar.

Rajas melding fikk NFF til å gjennomføre en undersøkelse blant 140 klubber som ville bli berørt. Det arbeidet settes nå i bero.

– Det er skuffende at vi ikke får anledning til å gjennomføre en utvidelse av toppfotballpiloten for de to nevnte divisjonene, sier Terje Svendsen.

– Reagerer du på kommunikasjonen her?

– Ja, jeg synes uttalelsene fra helsemyndighetene, knyttet til smitterisiko, er krevende, samt at det var opp til NFF å gjøre vurderingen rundt 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner.

Svendsen påpeker igjen at Danmark åpnet for både kamper og trening på alle nivåer allerede 7. juni. I tillegg, sier han, er det gjort undersøkelser som viser at fotball bare involverer nærkontakt i svært korte tidsintervaller.

NFF har bedt om et møte med myndighetene ved flere anledninger den siste tiden. I dag ble de invitert til å delta på et møte mellom Norges Idrettsforbund og kulturdepartementet 10. august.

Selve vurderingen av en gjenåpning i breddefotballen er ikke datofestet utover at departementet skriver «august».

– Det er en risiko for at det vil gå ytterligere tid fra vurderingen gjøres til gjenåpningen finner sted. Selv om breddefotballen ikke har den samme konkurransedimensjonen som toppfotballen, så burde man få sjansen til å trene før man setter i gang med kamper, mener fotballpresidenten.

