Liverpool-gullet snart i boks: Klart for corona-eksamen

Av Leif Welhaven

Sadio Mané og Mohamed Salah kan ha gullet i boks torsdag kveld. Foto: Paul Ellis/NMC/Pool / AFP POOL

Måten et Liverpool-gull ender med å bli feiret på, vil si oss mye om hvorvidt det var riktig å starte opp Premier League igjen såpass tidlig.

Fansen har ventet i 30 år på at Liverpool endelig skal vinne serien igjen. Torsdag kveld kan siste rest av matematisk tvil være borte, dersom Manchester City ikke tar alle tre poengene i den vanskelige bortekampen mot Chelsea.

Uansett vil det være kun kort tid til øyeblikket alle med hjerte for klubben har lengtet så desperat etter. Da oppstår det et virkelig interessant spørsmål - hvor voksent og virusbevisst evner tilhengerne å oppføre seg i seiersrusens time?

Tidlig i coronakrisen så vi skrekkbildene fra Paris, der tusener av fans samlet seg og feiret utenfor stadion, mens kampen mot Borussia Dortmund hadde blitt spilt for tomme tribuner.

Hvordan blir det i arbeiderklassebyen Liverpool når gullet er i boks? Her det ikke for alle å gå høflig ut på balkongen for å klappe.

Kontrasten er stort mellom det best tenkelige og verst tenkelige utfallet. Så langt har gjenåpningen under strenge tiltak fungert godt. Med fans som klarer å feire uten å måtte klemme alt og alle, vil det fortsatt kunne være dette som er hovedinntrykket - og fokuset vil forbli på en uvirkelig sterk sportsbragd.

Men dersom vi plutselig får store folkeansamlinger, som lar behovet for å feire sammen trumfe hensyn til helse, og det igjen skulle få konsekvenser for en allerede stygg coronastatistikk, vil det bli stilt nye spørsmål og prioriteringen av toppfotball og dens økonomi har vært i overkant forhastet.

Scener som dette oppstod da PSG hadde møtt Borussia Dortmund bak lukkede dører. Hvordan responderer fansen i det øyeblikket Liverpool er sikret gullet i Premier League? Foto: UEFA

Storbritannia er på tredjeplass over verdens hardest rammede coronaland, med drøyt 300.000 smittede og mer enn 43.000 døde, og det siste Premier League trenger er en skandale som driver tallene oppover.

La oss inderlig håpe noe slikt ikke skjer, men det er hevet over tvil om at det er en skjør tillit idretten forvalter fra storsamfunnet. Her er for eksempel det som skjedde i tennisen et ferskt eksempel på hvordan det absolutt ikke skal gjøres.

Verdensener Novak Djokovic ville ha noe hyggelig i gang igjen mens ATP-touren var på vent, og arrangerte en koseturnering som endte alt annet koselig. Både han selv, andre toppspillere og flere andre i kretsen endte med å bli coronasmittet som et resultat av at det ble gitt blanke i virusfaren.

Den negative publisiteten rundt dette har vært både voldsom og fortjent, og det er nok noen fotballtopper som er småsvette for å havne i en skikkelig kjip situasjon.

Det er jo i praksis umulig å gardere seg mot hva fotballfans finner på, og dersom det blir masseansamlinger vil det bli en diskusjon om hvem som har ansvaret for hva.

Men dette har jo vært en sesong der alt lykkes for Liverpool, og kanskje ender vi der med at også fanskaren fullfører med samme stil som Jürgen Klopps superlag.

Det hadde fotballklubben Liverpool fortjent. For dette gullet fortjener ikke å dele oppmerksomheten med noe annet når det endelig er i boks...

Publisert: 25.06.20 kl. 15:23

