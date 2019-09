Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Haugesund forlenger kontrakten med dopingutestengte Wadji

Ibrahima Wadji testet tidligere i år positivt på stoffet morfin.Nå bekreftet klubben at han har signert en kontraktsforlengelse med FK Haugesund.

Oppdatert nå nettopp







Den opprinnelige kontrakten utløper egentlig etter 2021, men er nå forlenget med ett år. Det bekrefter Haugesund selv på sine sider.

Ibrahima Wadji soner for øyeblikket en utestengelse på 14 måneder fra organisert fotball som følge av sin positive dopingprøve tidligere i sommer.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Vi som klubb har stilt opp for Ibrahima Wadji helt siden han fikk beskjed om den positive dopingprøven og kommer til å støtte han også i tiden fremover. I den forbindelse har han takket ja til en kontraktsforlengelse på et år slik at vi blir minst mulig skadelidende som følge av utestengelsen han har blitt ilagt. Det synes vi vitner om stor raushet fra Ibrahima, men er også veldig illustrerende for ånden i klubben og lojaliteten blant spillerne våre. I FK Haugesund tar vi vare på hverandre, sier sportslig leder Eirik Opedal.

Wadji scoret fire mål på ti kamper denne sesongen, før dopingsaken.

Tidligere i august ble Wadji utestengt i 14 måneder av påtalenemda etter å ha testet postivt på stoffet morfin etter en kamp mot Kristiansund 19. mai i år.

Han har fortsatt mulighet til å anke saken. Hvis han ikke velger å anke saken kan han ikke delta på organisert trening før 19. mai neste år. Han kan ikke spille fotballkamp før 19. juli 2020.

Påtalenemda bekreftet til VG at de har trodd Wadjis forklaring, og at de mener at det ikke er bevist at han har hatt noen prestasjonsfremmende effekt av stoffet.

Det fikk Haugesund til å mene at dommen var streng.

– Vi synes at gutten er hardt straffet for noe han ubevisst har fått i seg. Vi har ikke stor erfaring med denne typer saker, men registrerer at 14 måneder er lenge når Påtalenemnda skriver at de tror Wadji på alle punkter, sa Kaldheim til VG da dommen kom.

Senegaleseren kom til Haugesund fra Molde i 2018. Han var først på lån.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 03.09.19 kl. 13:40 Oppdatert: 03.09.19 kl. 13:51







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 20 13 4 3 47 – 21 26 43 2 Bodø/Glimt 20 13 3 4 46 – 30 16 42 3 Odd 20 11 5 4 31 – 23 8 38 4 Rosenborg 20 9 6 5 31 – 25 6 33 5 Brann 20 9 5 6 28 – 22 6 32 6 Kristiansund 20 8 5 7 26 – 22 4 29 7 Vålerenga 20 7 6 7 34 – 30 4 27 8 Viking 20 7 6 7 31 – 32 -1 27 9 FK Haugesund 20 6 7 7 29 – 25 4 25 10 Lillestrøm 20 7 4 9 26 – 32 -6 25 11 Stabæk 20 6 5 9 22 – 27 -5 23 12 Tromsø 20 6 4 10 25 – 40 -15 22 13 Mjøndalen 20 4 8 8 27 – 37 -10 20 14 Ranheim 20 5 4 11 23 – 36 -13 19 15 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 16 Strømsgodset 20 4 4 12 22 – 39 -17 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om