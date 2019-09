STORSCORER: Harry Kane kan bli tidenes mestscorende England-spiller om han fortsetter i samme tempo som nå. Foto: NEIL HALL / EPA

Kane banket inn hat trick – passerte England-legende på toppscorerlisten

(England – Bulgaria 4–0) Tre mål fra Harry Kane (26) og en målgivende pasning til Raheem Sterling (24) var nok til å senke Bulgaria. Med 25 landslagsmål har Harry Kane passert legenden Sir Geoff Hurst.

Nå nettopp







Tre ganger var han nådeløs. Først da Bulgaria rotet det til i egen sekstenmeter – og to ganger til etter at gjestene laget to klønete straffespark.

Med sitt femte straffemål på sine fem siste kamper på Wembley, står Harry Kane nå med 25 landslagsmål for England.

Det er ett mer enn legenden Sir Geoff Hurst. Med sitt andre hat trick tangerer Kane også Hurst på den statistikken, ifølge Squawka.

Hurst scoret hat trick i finalen da England tok sitt hittil eneste VM-trofé i 1966.

Målsnittet til Harry Kane er blant de bedre i den engelske landslagshistorien.

Englands toppscorere gjennom tidene Wayne Rooney: 53 mål på 120 kamper

Bobby Charlton: 49 mål på 106 kamper

Gary Lineker: 48 mål på 80 kamper

Jimmy Greaves: 44 mål på 57 kamper

Michael Owen: 40 mål på 89 kamper

Nat Lofthouse: 30 mål på 33 kamper

Alan Shearer: 30 mål på 63 kamper

Tom Finney: 30 mål på 76 kamper

Vivian Woodward: 29 mål på 23 kamper

Frank Lampard: 29 mål på 106 kamper

Steve Bloomer: 28 mål på 23 kamper

David Platt: 27 mål på 62 kamper

Bryan Robson: 26 på 90 kamper

Harry Kane: 25 mål på 40 kamper

Kane er den første spilleren som scorer mer enn 23 mål på sine 40 første landskamper for England siden Gary Lineker (27 mål), ifølge Opta.

England-legenden benyttet anledningen til å kommentere at han ikke scoret på like mange straffespark som Kane.

Seieren betyr at England topper gruppe A med ni poeng på tre kamper.

Det er ett poeng mer enn Kosovo, som slo Tsjekkia 2–1 etter to målgivende pasninger signert Elbasan Rashani og Valon Berisha.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 07.09.19 kl. 19:48







Mer om