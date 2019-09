LEKEN: Martin Ødegaard kjæler med kula på lørdagens trening på Friends Arena. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Kniksen-rekord glipper for Ødegaard: – Ikke bitter på Lagerbäck

STOCKHOLM (VG) Martin Ødegaard (20) brukte tid på å bli en Lars Lagerbäck-favoritt. Dermed kan han også se langt etter Roald «Kniksen» Jensens gullklokke-rekord.

«Kniksen» er den yngste som har fått gullklokka for det norske landslaget. Bergenseren var 20 år og 298 dager gammel da han spilte sin 25. landskamp – kravet for å få klokka – mot Skottland 7. november 1963.

Martin Ødegaard (20 år og 264 dager), som lørdag ettermiddag «inspiserte» Friends-matta i Stockholm med blå fotballsko, er sjanseløs på rekorden, til tross for at han er tidenes yngste Norge-debutant (15 år og 253 dager).

Han spiller sin 20. landskamp mot Sverige søndag, og da er han mer enn gjerne litt «kaxig»:

Norges nøkkelspiller var lenge helt ute i kulden etter trenerbyttet fra Per-Mathias Høgmo til Lars Lagerbäck. I svenskens første år som Norge-sjef fikk Ødegaard bare én A-kamp. I fjor fikk han kun fire.

Ekspertene langet ut mot vrakingen, mens Ødegaard vedgikk at han var skuffet og irritert over at storspill i Heerenveen ikke var nok.

SJEFEN HØRER DEG: Martin Ødegaard svarer pressen i Stockholm. Lars Lagerbäck lytter i bakgrunnen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

På podiet på Friends Arena dagen før dagen er det bare god stemning mellom Lagerbäck og Ødegaard, slik det har vært en god stund nå.

VG-spørsmålet om Ødegaard er litt bitter på sidemannen fordi det tok så lang tid før han fikk sjansen, og at gullklokke-rekorden dermed ryker, får frem latteren i et ellers stille presserom – og A-landslagets pressesjef Svein Graff fleipeer med at Ødegaard bør «fyre løs».

– Ja, nå kan dere forberede dere på overskrifter, starter Ødegaard.

– Nei, det er jeg ikke bitter for. Det er ikke noe jeg tenker på. Rekorder har aldri vært viktig for meg, svarer han mer alvorlig.

– Hva tenker du, Lagerbäck?

– Nei, jeg bruker ikke å reflektere så mye over sånt, men jeg kommer helt sikkerhet til å slutte neste sommer, så da kommer Martin til å få spille alle kamper i fremtiden. Da tar han rekorden med flest landskamper isteden, svarer svensken.

Rekorden for flest kamper tilhører John Arne Riise (110 landskamper i perioden 2000-2013).

PS! Roald «Kniksen» Jensen stoppet på kun 31 landskamper. På grunn av NFFs «amatørregel», som ikke tillot norske profesjonelle fotballspillere å spille på det norske landslaget, fikk han ikke landskamper fra slutten av sommeren 1964 til våren 1969, da han spilte for Hearts. «Kniksen» er også tidenes yngste målscorer for Norge.

