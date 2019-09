SCORET: Cristiano Ronaldo satte inn det tredje av Portugals fire mål i 4–2-seieren over Serbia. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS

Derfor er Portugal-seieren dårlig nytt for Norge

(Serbia - Portugal 2–4) Serbia blir etter alt å dømme Norges motstander i Nations League-play off. Cristiano Ronaldo og co sørget for at serberne neppe tar seg til EM gjennom kvalifiseringsgruppe B.

For mindre enn 10 minutter siden







Søndag spiller Norge skjebnekamp mot Sverige. Et tap vil etter all sannsynlighet gjøre det nærmest umulig å kvalifisere seg gjennom den tradisjonelle EM-kvalifiseringen.

Da vil Nations League være Norges siste håp, hvor Serbia etter alt å dømme blir Norges første motstander i semifinalen.

les også Ødegaard om «lillebror»-uttalelsene: – På tide med et lite skifte nå

Scoringene til William Carvalho, Goncalo Guedes og Cristiano Ronaldo ble avgjørende da Serbia ble slått 3–1 på eget gress. Nikola Milenkovic og Aleksandar Mitrovic scoret Serbias mål.

Tapet for Portugal betyr nemlig at Serbia virker sjanseløse på å kvalifisere seg fra gruppe B.

Slik kan Norge få enklere vei til EM

Ukraina slo Litauen 3–0 borte. Dermed er de ni poeng foran når Serbia, som kun har fire kamper igjen å spille.

Ukrainerne skal blant annet møte Litauen hjemme i løpet av sine tre siste kamper.

Portugal er på sin side ett poeng foran Serbia, med en kamp mindre spilte, og har igjen fire kamper mot Luxembourg og Litauen, i tillegg til bortekampen mot Ukraina.

les også Teemu Pukki og Finland kan gjøre Norges EM-vei antatt enklere

I utgangspunktet er det Skottland og Finland som møtes i den andre semifinalen, men om Teemu Pukki fortsetter å hamre inn mål for finnene, kan det i stedet bli Bulgaria som blir Skottlands motstander.

Den videre rangeringen for lag som potensielt kan komme inn i play off: Israel, Ungarn, Romania.

Spilte feil nasjonalsang – Albania nektet å starte kampen

Samtidig som Portugal slo Serbia, vant Frankrike hjemme mot Albania i gruppe H.

Kingsley Coman og Olivier Giroud scoret to ganger i den første omgangen, før Antoine Griezmann senere bommet på et straffespark.

I andre omgang scoret Coman igjen, før Jonathan Ikone økte til 4–0. Sokol Cikalleshi reduserte fra krittmerket.

Dermed er Frankrike à poeng med Island, som står med 12 poeng etter å slått Moldova 3–0.

Frankrike-kampen ble for øvrig forsinket fem minutter fordi Albania nektet å spille etter at det ble spilt feil nasjonalsang på Stade de France.

Publisert: 07.09.19 kl. 22:42