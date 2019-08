Martin Ødegaard i klassisk derby i kveld: «Ulovlig» for rivalen

Martin Ødegaard (20) får i kveld oppleve baskerderbyet mellom Athletic Bilbao og Real Sociedad for første gang. Han kunne ikke ha spilt for motstanderen.

– Nei, Athletic Bilbao holder strengt på sin gamle regel om at spillerne deres enten skal være født eller utviklet i Baskerland, forteller Magnus Borgen, forfatter av boken «Fiender til vi dør», som handler om klassiske rivaloppgjør i fotballen.

– Real Sociedad derimot la bort dette for omtrent 30 år siden. Den gang ble den gamle Liverpool-spilleren John Aldridge den første ikke-basker til å spille for Real Sociedad.

Nå har klubben spillere som Martin Ødegaard fra Norge, Alexander Isak fra Sverige og Adnan Januzaj fra Belgia.

– Dette er ikke et klassisk hatoppgjør. Supporterne henger gjerne på barene og tar en baskisk tapas sammen før matchen, forteller Magnus Borgen.

– Greia er at baskerne er et folkeslag som liker å stå sammen. Men samtidig har dette derbyet selvfølgelig stor prestisje.

– Men hovedforskjellen mellom er altså hvor de henter sine spillere fra. Ødegaard kunne ikke ha spilt for motstanderen. Athletic Bilbao har et slagord som heter at «med hjemmeavlet talent og lokal støtte, så trenger du ikke importer» («Con cantera y afición, no hace falta importación»).

De to klubbene var jevne sist sesong og endte som nummer åtte (Bilbao) og nummer ni (Sociedad).

Basker-derbyet – som på baskisk heter «Euskal Derbia» – er et symbol på rivaliseringen mellom byene Bilbao og San Sebastián (Donostia på baskisk), hovedsteder i naboprovinsene Gipuzkoa og Bizkaia. Noen kaller det også AP-8.-derbyet etter motorveien som forbinder de to byene.

Det er 110 år siden det første derbyet. Totalt har de møttes 144 ganger i ligaen. Athletic Bilbao har 58 seirer, mens Real Sociedad står med 49.

Dette er de to største fotballklubbene i Baskerland og de har vært i La Liga lengre enn de fleste. På begynnelsen av 80-tallet hadde de sin storhetstid da de delte i alt fire spanske ligatitler mellom seg – med bare lokale spillere på lagene. Real Sociedad vant La Liga både i 1980/81 og 1981/82, mens Athletic Bilbao vant 1982–83 og 1983–84.

– Så får vi se i kveld hvem er best – Athletic Bilbao som holder på det gamle eller Ødegaard og Real Sociedad, sier Magnus Borgen.

Publisert: 30.08.19 kl. 18:02

