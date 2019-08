SUPERVETERAN: Assistenttrener Trond Henriksen på trening før mesterligamøtet mot Maribor. I bakgrunnen hovedtrener Eirik Horneland. Foto: Jostein Magnussen, VG

RBK-assistent om Champions League-sjansen: - Må ha litt flaks

MARIBOR (VG) Han hadde treneransvaret sist Rosenborg var i gruppespillet i Champions League i 2007/2008. Trond Henriksen (55) mener trønderne må ha hellet med seg for å komme dit igjen.

Assistenten til Eirik Horneland tok over som hovedtrener den høsten i 2007 da Knut Tørum måtte gå, og ledet Rosenborg i tre Champions League-kamper.

Siden har trønderne aldri klart å komme seg gjennom kvalifiseringen til det gjeve gruppespillet.

Nå er nåløyet blitt trangere. Rosenborg må i gjennom hele fire kvalifiseringer før de eventuelt kan få spille ball med de store.

– Det var vanskelig før også, men utviklingen er slik at de beste lagene blir bedre og bedre. Du må ha litt flaks på veien mot et gruppespill, at du ikke møter de store «kanonene» tidlig. Sist vi var i Champions League var vi heldig og møtte finske Tampere i en play off, sier Trond Henriksen til VG.

Askeladd

Han gremmes også over play off-muligheten mot Ståle Solbakkens København i 2010 som ble «rotet bort» i Kongens by.

– Mister turneringen litt av sjarmen når det skal være forbeholdt de aller største klubbene å spille Champions League?

– Det er jo noe med den gjevheten rundt det, at det skal være ekstra stas å komme inn i Champions League. Da blir det fort slik at det er de beste som går igjen, og så kommer det en og annen «askeladd» inn. Vi får håpe at vi er i stand til å kjempe om å bli den i år, sier Henriksen - den eneste i Rosenborg-teamet med Champions League-erfaring i tillegg til sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.

«Rambo», som Henriksen med rette ble kalt, har fortsatt rekorden i Rosenborg med 29 gule kort fra sin aktive karriere i RBK-forsvaret. 55-åringen legger ikke skjul på at det begynner å bli «veldig lenge siden» 2007.

– Vi vil jo ut i Europa. Det er jo det som er vårt mål. Det er langt igjen, men vi er «kjempehappy» med at vi faktisk har to muligheter til å komme oss dit. Gjør vi jobben mot Maribor er vi sikret en plass i gruppespillet i Europa League og da får vi også en siste mulighet til å kvalifisere oss til gruppespillet i Champions League.

Med seier over to kamper mot slovenerne blir vinneren av oppgjøret mellom Dinamo Zagreb og Ferencvaros det siste mesterliga-hinderet.

– Formtopp

– Nå er vi tilbake. Vi har fått en formtopp nå og høster av god erfaring fra Europa League i fjor selv om det var tøft å erkjenne at det faktisk var noen steg opp til de fleste lagene. Vi fikk justert oss litt der og fant ut at vi hadde en del å gå på. Det er erfaring som vi tar med oss nå. Klarer vi å gjenskape noe av det vi gjorde mot Bate Borisov, har vi en god sjanse. Da syntes jeg vi lignet på et internasjonalt lag.

Kaptein Mike Jensen debuterte for Rosenborg i 2013. Han drømmer fortsatt om å få spille Champions League med trønderne.

– Vi jager en drøm fra vi var liten, å spille på det høyeste nivået. Vi er ikke der, men vi har en brukbar mulighet. Da kan vi ikke tillate oss å gjøre feil, sier dansken før kveldens kamp her i Maribor.

Publisert: 07.08.19 kl. 13:48