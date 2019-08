INNFRIDDE: Det har vært knyttet høye forventninger til Harry Maguire etter at han ble hentet til Manchester United for 80 millioner pund. Foreløpig lever han opp til de. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Rekordkjøpet hylles av Mourinho: – Fantastisk

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Chelsea 4–0) Harry Maguire (26) ble kåret til banens beste spiller på første forsøk etter at han ble fotballhistoriens dyreste forsvarsspiller.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Med en bunnsolid forestilling i ydmykelsen av Chelsea gjorde den engelske midtstopperen, som kostet Manchester United hele 80 millioner pund, seg fortjent til «Man of the Match»-prisen.

I Sky Sports-studio satt José Mourinho, som fikk sparken som Manchester United-manager i desember, og roste prestasjonen til Ole Gunnar Solskjærs store sommersignering.

– Han fortjener fullt og helt å bli kåret til banens beste. Han var bunnsolid. Han har ikke bare taktisk forståelse, men personlighet, han leser spillet, han er alltid på vakt og har selvtilliten til å ta med seg ballen fremover. Han var fantastisk, sier Mourinho, som gjentatte ganger klaget over at Manchester United-ledelsen ikke punget ut for en ny midtstopper i fjor sommer.

les også Solskjær fikk drømmestart på sesongen – Manchester United ydmyket Chelsea

Den portugisiske manageren, som mottok stående ovasjoner fra store deler av Old Trafford-publikummet da han kom til syne gjennom vinduet til Sky Sports-studioet på stadion i andre omgang, mener Maguires kvaliteter påvirker hele United-laget.

– Et lag kan være veldig farlig i angrep, men hvis du føler at en forsvarstabbe er rett rundt hjørnet, går det ut over selvtilliten, du spiller ikke like bra. Hvis du har noen bak der som tillater deg å spille med trygghet, er det mye bedre, sier han og påpeker at han tror Maguires svenske stopperkollega Victor Nilsson Lindelöf særlig kan nyte godt av sin nye makker:

– Maguire var god. Lindelöf var god. Jeg har alltid sagt at Lindelöf kan bli en veldig god spiller, og ved siden av Maguire tror jeg virkelig han kan bli bra.

– Det var ikke noe bombe at Maguire klarte seg fint. Han var ikke outstandig, men han var ålreit. Vi vet han er en av de bedre midtstopperne i ligaen, en av topp-topp kvalitet, sier Henning Berg, AC Omonia Nicosia-trener og selv tidligere United-stopper, til VG.

Her kan du se høydepunktene fra 4–0-kampen på Old Trafford:

Saken oppdateres!

Publisert: 11.08.19 kl. 19:46 Oppdatert: 11.08.19 kl. 19:57

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post