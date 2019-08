Liverpool med målfest i serieåpningen: – En standard for resten av sesongen

(Liverpool – Norwich 4-1) De skal ha for at de prøvde, Norwich, men i lagets første PL-kamp på tre år – mot forrige sesongs serietoer Liverpool – fikk de ordentlig juling.

– Vi presterte noe spesielt forrige sesong, men ingenting av det teller nå. Vi må fokusere på denne sesongen og forhåpentligvis kan vi komme én plass høyere i ligaen, sier Trent Alexander-Arnold ifølge BBC, og holder med det ikke tilbake på at det er gull Liverpool kjemper om.

Men for Liverpool ble det et skår i gleden, for i det 39. minutt hinket en skadet Alisson Becker av banen etter å ha tatt seg til leggen etter et utspill. Hvor lenge Liverpools faste sisteskanse er ute, er uvisst.

SKADET: Alisson Becker maktet ikke fortsette etter å ha fått en kjenning etter et utspill. Foto: PETER POWELL / EPA

Men til selve kampen.

Nyopprykkede Norwich sto høyt, forsøkte å spille seg ut og skapte sjanser, men på Anfield viste Liverpool hvorfor det var de som var den store favoritten.

Der Norwich bommet foran mål, traff Liverpool. Til slutt endte det 4-1, det etter at Merseyside-laget ledet hele 4-0 etter en svært effektiv førsteomgang.

– De har satt en standard for resten av sesongen, uttalte tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt for TV 2 i pausen.

– Liverpool er akkurat der de skal være, og kommer til å være helt der oppe hele sesongen. [...] For en drømmestart, kommenterte tidligere landslagskaptein Brede Hangeland for samme kanal idet sluttsignalet gikk.

Det første målet kom riktignok etter noe hjelp. Divock Origis innlegg ble ekspedert videre i mål av Norwich-kaptein Grant Hanley, som sto fortvilet igjen.

Så var det duket for et aldri så lite Mohamed Salah-show.

Liverpool-yndlingen bredsidet inn 2-0 etter å ha blitt tredd gjennom av Robert Firmino, før han serverte en corner på hodet til Virgil van Dijk. Den nederlandske giganten trengte ikke engang å hoppe for å vinne duellen foran mål... Og stanget inn 3-0 før halvtimen spilt.

Det fjerde kom etter et strøkent innlegg av Trent Alexander-Arnold. Foran mål timet Origi sitt løp perfekt – og med det hadde Liverpool tre poeng godt nede i lomma allerede før hvilen.

Så skjedde dette:

I løpet av andreomgangs første to minutter kunne det fort ha stått både 5- og 6-0, men istedenfor tente finske Teemu Pukki et aldri så lite håp for Norwich med sin scoring like etter timen.

Det ble imidlertid med håpet. Liverpool vant 4-1 og fikk den drømmestarten de ønsket seg, med unntak av skaden til Alisson.

– Det var frustrerende å slippe inn målet, men vi må lære fra det og fortsette progresjonen, sier Joe Gomez ifølge BBC.

Han ble valgt på stopperplassen ved siden av van Dijk, men tar ikke den for gitt.

– Hver uke må vi krige for plassen. Ingen av oss er garantert en plass i start-elleveren, sier Gomez.

