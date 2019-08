HUMØR: Kevin Krygård (t.h.) ler når Kristoffer Velde gir klar beskjed om at lagkameraten kan mer enn å servere softis. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

«Softismannen» etter ny servering: Ikke kall meg «softismannen»

BEKKESTUA (VG) Deltidsjobben til Europa-helten Kevin Krygård (19) har stjålet mye oppmerksomhet, men etter assist i sin første Eliteseriekamp fra start, håper 19-åringen at prestasjonene på fotballbanen preger nyhetsbildet i fremtiden.

– Jeg skjønner at det blir fanget opp, men jeg håper folk begynner å snakke mer om fotballferdighetene enn at jeg jobber på den Shell-stasjonen, sier Krygård til VG.

Først banket han inn det første målet i 2–0-seieren over Sturm Graz på Haugesund stadion, deretter scoret han målet som sikret FKH sammenlagtseieren i Østerrike.

I ettertid har 19-åringens deltidsjobb på Haukås bensinstasjon fått mye oppmerksomhet.

Eurosport-reporter Gunnhild Toldnes fikk sitt gjennomslag for sitt forslag om å kalle softisen på Shell-stasjonen for «Krygård-isen».

VG var blant avisene som skrev om deltidsjobben etter den første kampen mot Sturm Graz, og fulgte opp med at han måtte bytte bort vakt på Shell-stasjonen for å bli med Haugesund til Østerrike.

– Vi tror han er dritlei av å høre om det bensinstasjon-greiene. Jeg tror dere bør sette mer pris på den fotballen han spiller. Han gjorde en bra kamp i dag og har gjort det fantastisk i Europa. Den gutten fortjener mer oppmerksomhet for det han gjør på banen enn den jævla softisen, sier Kristoffer Velde, som ble servert av Krygård søndag – på fotballbanen.

– Så vi kan ikke kalle deg «softismannen»?

– Nei, den kan vi legge død, sier Krygård.

Det er imidlertid ikke bare mediene som har bidratt til å fyre oppunder kallenavnet.

– Her har vi altså en lokal 2000-modell som scorer i begge kampene mot Sturm Graz, og selger softis på si. Det sier mye om klubben vår, sa styreleder Leiv Helge Kaldheim til Haugesunds Avis etter Europa League-avansementet.

Lagkamerat Torbjørn Kallevåg slang først ut én tweet etter den første kampen mot Sturm Graz, før han fulgte opp etter returoppgjøret:

Haugesund-trener Jostein Grindhaug tar også det hele med stoisk ro, samtidig som han kommer med et lite humoristisk stikk til mediene som ikke var fysisk til stede mot Sturm Graz.

– Det er greit med noen skrå vinklinger på det. Det er vel eneste muligheten en Haugesund-spiller har for å bli nevnt, sier Grindhaug, med sitt sedvanlige glimt i øyet.

– Han er en god fotballspiller som går fra det junior-aktige over i voksenfotballen, sier han om 19-åringens fotballferdigheter.

Nå venter PSV Eindhoven over to oppgjør for Haugesund. Det kan være en ny mulighet for å vise seg frem for potensielle klubber.

Søndag var blant andre en representant fra Manchester United til stede for å se fotball på Nadderud stadion, uten at øynene skal ha vært rettet mot noen spesielle.

– Jeg er United-fan, så det passer bra det, spøker Krygård.

Publisert: 05.08.19 kl. 06:35

