HISTORISK: Stéphanie Frappart, her under Barcelona-Lillestrøm i våres, blir første kvinnelige dommer til å lede en UEFA-kamp for menn. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Historisk: Kvinnelig dommer mellom Liverpool og Chelsea

Den franske fotballdommeren Stéphanie Frappart (35) skal lede supercupfinalen mellom Liverpool og Chelsea. Hun blir første kvinne til å dømme en betydelig kamp i UEFA-turneringer for menn.

– Det er fullt fortjent og motiverende for alle kvinnelige dommere. Frappart har hatt en meget god sesong og har vist at hun er mer enn god nok til å dømme på dette nivået, sier Terje Hauge, dommersjef i Norges Fotballforbund.

Han er i kroatiske Zagreb på dommersamling i regi av UEFA. Der annonserte Roberto Rosetti, dommersjef i UEFA, at Frappart fikk oppgaven til stående applaus, rapporterer Hauge.

– Dette viser at det er mulig med hardt arbeid. Jeg gleder meg nå til å komme hjem til Norge for å legge godt til rette for våre egne kvinnelige dommere. Dette er veldig inspirerende, sier Hauge, som dømte Champions League-finalen i 2006.

– Enorm utvikling

Frappart får også med seg kvinnelige assistentdommere: Michelle O’Neal fra Irland og Manuela Nicolosi fra Frankrike. De ledet VM-finalen mellom USA og Nederland sist måned.

– Det er en veldig stor anerkjennelse for Frappart, og ikke minst alle kvinnelige toppdommere i UEFA. De har hatt en enorm utvikling de siste årene, sier Rune Pedersen, tidligere toppdommer og nå seksjonsleder i Norges Fotballforbund.

Supercupfinalen, som går mellom vinneren av Champions League (Liverpool) og Europa League (Chelsea), spilles 14. august i tyrkiske Istanbul.

Muligheter i Norge

I Norge dømmer nå Emilie Rodahl Dokset i herrenes 2. divisjon. Det har flere andre også gjort før hun.

– Emilie jobber godt hver dag. Det er alle muligheter for at hun skal få prøve seg høyere. Det kommer en ny generasjon med unge, kvinnelige dommere som er veldig lovende. Det er ikke noe i veien for at vi kan få en kvinnelig dommer i Eliteserien i fremtiden, sier Hauge.

Tidligere har Hege Lanes Steinlund vært linjedommer i den norske toppserien for menn. Dette finnes det også flere andre eksempler på i Europa.

Tidligere har sveitseren Nicole Petignat dømt tre UEFA Cup-kvalikkamper mellom 2004 og 2009. UEFA selv karakteriserer supercupfinalen, i motsetning til kvalikkampene, som et «major event», og mener derfor at Frappart blir historisk.

Publisert: 02.08.19 kl. 12:08 Oppdatert: 02.08.19 kl. 12:49

