Sesongen kan ryke etter skade i debuten: – Han er helt knust

SARPSBORG (VG) Mate Maleš (30) skulle røske opp i midtbanen til Sarpsborg 08 etter overgangen denne uken. I stedet kan det se ut som hans sesong ble ødelagt etter ett kvarter.

– Det er blytungt og jeg synes synd på gutten. Han har vondt og var så sulten på å komme å bidra, og hjelpe oss ut denne høsten. Han skal være med videre neste år, så vi kommer til å få glede av ham, men det kan hende det tar noen uker. Det er kjedelig for han og kjedelig for oss, sier Geir Bakke til VG.

Etter en duell med Rosenborgs Gjermund Åsen ble kroaten liggende på midtbanen, mens han slo i kunstgresset og holdt seg til kneet. Han trengte hjelp ut over sidelinjen, forsøkte et par spurter utenfor banen, med måtte konstatere at skaden var skjedd.

– Det er mye som tyder på at han har tatt leddbåndet på innsiden av kneet. Vi får ta noen undersøkelser og se på omfanget av skaden, sier fysioterapeut i Sarpsborg 08, Ole-Martin Ellingsen.

– Hvor lenge er han i så fall ute?

– Det kan variere alt fra fire til 16 uker. Det kommer helt an på hva bildene viser. Hvis det er helt avrevet så er jo det egentlig slutten på sesongen.

Selve kampen endte 1–1, etter at Joachim Thomassens nydelige heading ble utlignet av Rosenborg-kaptein Mike Jensen. Sarpsborg satte også publikumsrekord i Eliteserien, men kampen vil bli husket for kroatiske Males’ skade.

– Hvordan har han det nå?

– Han er jo selvfølgelig helt knust nå, sier Ellingsen.

30-åringen ble klar for sarpingene så sent som denne uken, og skulle være en viktig bidragsyter i østfoldingenes kamp for å beholde plassen i Eliteserien. Det meritterte rivjernet har én landskamp for Kroatia, etter at han ble byttet inn for en viss Luka Modric i 2014.

På Sarpsborg Stadion kom han inn med et kvarter igjen å, men haltet ut drøye ti minutter senere.

Dermed kan kroatens debutsesong i Eliteserien bli mindre enn et kvarter lang.

Publisert: 03.08.19 kl. 21:12

