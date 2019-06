ØNSKET: Ibrahima Wadji, spiss i FK Haugesund, er ønsket av Rosenborg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kilder til VG: RBK har lagt inn bud på Haugesund-spiss Wadji

TRONDHEIM (VG) Det lysner i antall scoringer for Rosenborg. Og nå kan angrepsrekke bli plusset på med FK Haugesunds Ibrahima Wadji (24). RBK har – etter det VG vet – lagt inn bud på den raske spissen.

Wadji kostet FC Haugesund en million kroner i vinter, etter at han hadde vært på lån fra Molde i fjor høst. Budet FK Haugesund nå har fått fra Rosenborg skal være på syv-åtte millioner kroner, men foreløpig har ikke Rosenborg fått positiv respons fra Haugesund, trener Eirik Hornelands gamle klubb.

Mens RBK-trener Eirik Horneland venter på om han får inn en ekstra angriper, enten fra gamleklubben eller fra et annet sted, har det løsnet for laget hans, både defensivt og offensivt. Tre scoringer mot Vålerenga er mer enn godkjent, for et lag som kun hadde scoret åtte mål på de 10 første kampene.

– Vi har begynt å få spillerne i form, og vi vet vi er et godt kontringslag. Det handler om å få mer trygghet i det etablerte angrepsspillet, så blir dette enda bedre, sier RBK-trener Eirik Horneland til VG.

Og nå har i hvert fall angriperne begynt å prestere, både på treningsfeltet og i kamp. Samuel Adegbenro har skjønt bildet, og var på Lerkendal og trente i hele ferien. For han har pusten, til å holde 90 minutter både i angrep og forsvar, vært altfor dårlig. Nå er det bedre.

– Jeg har ikke vært så vant til å jobbe så mye defensivt, men nå har jeg og trenerne snakket sammen. De har forklart jeg må jobbe hardere defensivt, og det er greit. Det er moderne fotball, sier Samuel Adegbenro til VG.

KAN SMILE: RBK-trener Eirik Horneland etter 3–0 mot Vålerenga. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Mot Vålerenga holdt Adegbenro i 64 minutter. Og spesielt før pause var han meget god, fikk seg en tidlig scoring etter glimrende forarbeid fra mannen på motsatt kant, David Akintola, som også nærmer seg formen. Men Adegbenro var som han var i Viking og RBK før skadene satte ham tilbake: En meget vrient mann å spille mot.

I midten fikk Alexander Søderlund en god opplevelse. Kanskje hjalp det med de fem scoringene i en treningskamp mot Kolstad mandag? Mot Vålerenga scoret han det siste målet, og Søderlund var også involvert i de to første scoringene. I tillegg gjorde han jobben vrien for VIF-stopperne, med sine stadige forstyrrelser.

– For første gang denne sesongen sa Alex (Søderlund) før kampen at han følte seg lett i lårene. Det var godt for ham å få denne kampen, sier Eirik Horneland.

– Det hjelper på selvtilliten å score mål. Det har vært en tung kropp som har stilt til kamp de siste månedene. Det var godt å endelig kjenne at det var litt lettere å spille fotball, sier Søderlund. Om spissjakten til RBK sier han:

– Det er bare bra med konkurranse. RBK trenger tre gode spisser, og nå har vi to, sier Søderlund.

Rosenborg slapp knapt til sjanser mot Vålerenga, og trener Horneland ser nå konturene av et Rosenborg sånn han hadde håpet det skulle vært – langt tidligere.

– Vi burde hatt seks-syv poeng flere enn vi har nå. Men det er i hvert fall klar bedring. RBK kan være bekjent av det produktet vi har vist fram i de to siste kampene. Nå handler det om å utvikle laget videre. Vi har fortsatt dårlig tid, vi har ikke råd til å rote det til igjen nå, sier RBK-trener Eirik Horneland – litt mindre presset nå enn han var for noen uker siden.

Publisert: 17.06.19 kl. 06:22