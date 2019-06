STRÅLTE: Guro Reiten dagen etter åpningskampen i VM mot Nigeria i den franske byen Reims. Foto: Bjørn S. Delebekk

Landslagssjefen spent på hvordan Reiten tar nivået i ny liga

ANTIBES (VG) Hun var banens beste mot Nigeria, men ikke like god mot Frankrike. Nå er landslagssjef Martin Sjögren spent på hvordan Guro Reiten (24) tar nivået i sin nye klubb Chelsea.

– Det blir spennende å se nå som hun skal prøve seg i Chelsea i en litt større liga med langt tøffere konkurranse enn i Toppserien. Jeg tror det blir et bra steg for Guro, sier Martin Sjögren til VG.

Svensken mener Reiten har vært den klart beste fotballspilleren i Toppserien, for LSK Kvinner, de siste årene. Der er landslagssjefen på linje med spillerne i vår hjemlige liga.

I spørreundersøkelsen som spillerorganisasjonen NISO gjennomførte sammen med VG, og som 110 spillere i Toppserien besvarte, svarte 45 at de mener Reiten er seriens beste spiller.

– Det sier jo litt om prestasjonene hun har gjort i Toppserien. Jeg synes jo også hun har vært best egentlig de siste to årene, så for meg er ikke resultatet av avstemningen overraskende, sier Sjögren.

Guro Reiten synes det er «digg» at spillerne i Toppserien har stemt henne frem.

– Det er kjempeartig. Min jobb er å være best mulig utpå banen, så får alle andre skrive, dømme og sammenligne, det er ikke min jobb. Jeg har hatt noen fantastiske sesonger og en fin tid i Lillestrøm, og jeg setter pris på at det er med- og motspillere som stemmer på meg, sier Reiten, som setter kursen for London og Chelsea etter sommerens VM.

Etter 2–1-tapet for Frankrike onsdag kveld hadde Martin Sjögrens utvalgte en rolig dag med alternativ trening. De som ikke var i sving mot vertsnasjonen derimot trente som normalt på stadion i Cannes.

Haavi skadd på trening

Der gikk det galt med en annen LSK-spiller. Emilie Haavi fikk en lett vridning i kneet etter en duell og ble båret av banen. 26-åringen skulle undersøkes nærmere av landslagslege Jorid Degerstrøm.

– Det er for tidlig å slå noe fast, men det er ikke mistanke om noe alvorlig på dette tidspunktet, fortalte medieansvarlig for kvinnene, Terje Skeie, etter uhellet.

Senere torsdag kveld melder Norges Fotballforbund at Haavi skal til MR-undersøkelse fredag. Det er usikkert om hun rekker den siste gruppespillkampen mot Sør-Korea i Reims på mandag.

PS! I NISO-undersøkelsen gjort i mai var det Karina Sævik som fikk nest flest stemmer. 15 personer mener Kolbotn-spilleren og VM-debutanten er Toppseriens beste.

