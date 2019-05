I SIGET: Tonny Brochmann (med ball), her fra 1–1-kampen mot Sarpsborg 08 den 27. april. S08s Kristoffer Zachariassen er til venstre i bildet. Foto: Andersen, Christoffer / NTB scanpix

Mjøndalen-Brochmann om Stabæk-nedturen: – Det var tøft

Han gikk fra å være profil til benkesliter i Stabæk, før han igjen ble en viktig brikke etter overgangen til Mjøndalen. Danske Tonny Brochmann (29) tennes av å spille mot gamleklubben.

Det skjer lørdag klokken 18.00, når hans Mjøndalen møter Stabæk.

– Jeg har gledet meg skikkelig til kampen mot Stabæk lenge. Denne hjemmekampen skal vinnes. Vi har en god sjanse, sier Brochmann til Drammens Tidende.

Dansken kom til Stabæk i forkant av 2017-sesongen og bidro med åtte mål på 30 kamper i sin første sesong.

I den påfølgende sesongen gikk det imidlertid verre. Stabæk kjempet mot nedrykk, og da Toni Ordinas fikk fyken og Henning Berg tok over, ble det stadig mindre spilletid for dansken.

– Tonny Brochmann er en fin type og en god offensiv spiller, men jeg kunne ikke love ham mye spilletid. Det var mange dyktige offensive spillere i laget, som Franck Boli, Ohi Omoijuanfo og Ola Brynhildsen, sier Stabæk-trener Henning Berg til Drammens Tidende om Brochmann-exiten.

Selv sier Brochmann følgende om egen Stabæk-exit:

– Det ble ikke sånn som jeg hadde håpet. Jeg var en profil, men plutselig ble jeg benkesliter – og til slutt fikk jeg ikke engang en plass i troppen. Det var tøft, sier 29-åringen til lokalavisen, poengterer at han ikke er bitter eller ønsker revansje, men erkjenner at han er skuffet og lei seg over hvordan Stabæk-karrieren endte.

Sommeren 2018 falt valget på en overgang bort fra klubben, og den daværende Obos-ligaklubben Mjøndalen ble danskens nye klubb, blant annet på grunn av familieforøkelse og fordi han ikke ønsket å forlate Østlandet.

Sesongen endte med opprykk, og det med dansken som en av lagets store profiler. Han har vist gryende form også i år. Med to scoringer (begge på straffe) og to assist er han Mjøndalens poengkonge i Eliteserien 2019.

To lag skiller de to dumpekandidatene etter at fem kamper er spilt. Stabæk ligger på 10. plass med syv poeng mens bruntrøyene har to poeng mindre og ligger like mange plasse bak.

