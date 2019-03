START-STYRELEDER: Monica Grimstad hadde mange spørsmål å besvare etter kampen mot Aalesund. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Fortvilet Start-ledelse: – Satt litt sjakk matt

KRISTIANSAND (VG) (Start – Aalesund 0–1) Starts styreleder Monica Grimstad ergrer seg over situasjonen rundt trener Kjetil Rekdal. Tirsdag venter nytt møte, men hvem som skal lede laget fremover, er uvisst.

– Jeg kan si at ingen i IK Start ønsket denne situasjonen og denne personalsaken, sier Grimstad til VG.

Hun sier det er vanskelig for klubben å ikke kunne besvare de mange spørsmålene folk har rundt personalsaken mot Kjetil Rekdal.

– Vi vil følge regelverket i slike saker. Det handler om personvern, og da er jeg satt litt sjakk matt. Det skjer mye rundt oss. Vi opplever vel egentlig bare at vi ikke kan styre dette, sier Grimstad.

Kjetil Rekdals advokat, Erik Flågan, har ikke besvart VGs henvendelser.

Rekdal selv forlot stadion ti minutter etter kampen – uten å prate med pressen:

Uenigheter før kamp

Torsdag opprettet Start en personalsak mot trener Kjetil Rekdal. Han ble da fritatt fra sine oppgaver inntil videre, mens Joey Hardarson og Andreas Jensen skulle lede laget, ifølge Start.

Advokat Flågan mener at Start ikke har noe grunnlag for å motsette Rekdal å utføre hans arbeidsoppgaver. Rekdal har uttalt at han aldri har fått noe varsel før personalsaken ble kjent torsdag.

Fredag skulle partene hatt et møte. Det ble utsatt av Rekdal og Flågan, ifølge Start-ledelsen. I timene før Aalesund-kampen holdt de involverte et nytt møte. Her ble Rekdal fortalt at Hardarson/Jensen skulle lede laget.

– Vi informerte om at den beslutningen fortsatt sto ved lag. Den har ikke vært endret fra Start, men så valgte Kjetil å lede laget likevel, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm.

Det endte med tap etter dette flotte målet:

Ukjent hvem som leder fremover

Hvem som leder øktene fremover, er ukjent.

– Kjetil Rekdal er fremdeles ansatt i Start. Vi har aldri suspendert han. Men jeg vet ikke. Vi får se hvem som dukker opp, sier Grimstad.

– Vi får se. Det har jeg ikke satt meg inn i ennå. Vi har hatt fokuset fram mot denne kampen, sier Langeland.

Søndag venter KFUM Oslo borte.

– Hadde det vært opp til oss, ville vi hatt et møte i går. Kanskje kunne vi avklart noe da. Nå skal vi ha møte på tirsdag. Da vet vi sikkert mer. Vi vil løse dette så fort som mulig, men vi må ta tiden som trengs, sier Grimstad.

– Kjetil skal legge fram sin side av saken på drøftelsesmøte, sier Langeland.

PS! Starts spillere uttalte seg ikke til pressen etter kampen.

