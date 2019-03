Sliteseier for Solskjærs United: – Vi var forferdelige

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Watford 2–1) Det ble gjort på en lite overbevisende måte, men Ole Gunnar Solskjær (46) fikk slutt på tapsrekken og vant i sin første kamp som permanent Manchester United-manager.

Et kontringsmål av Marcus Rashford og en klabb-og-babb-scoring av Anthony Martial sikret en sliteseier på Old Trafford, der Solskjær fikk en varm velkomst av hjemmefansen etter å ha signert en treårskontrakt med United på torsdag, i en kamp som i store perioder var dominert av Watford.

– Vi var forferdelige i andre omgang, vi var heldige med resultatet, sier Uniteds venstreback Luke Shaw ifølge BBC etter kampen.

De tre poengene sender Solskjærs lag opp på fjerdeplass i Premier League i minst to døgn, men Arsenal kan ta tilbake den viktige plasseringen dersom de slår Newcastle på hjemmebane mandag kveld.

Taktisk grep

Etter to strake tap mot Arsenal og Wolverhampton handlet det om å slå tilbake for Solskjær og hans menn, og å vise at offentliggjøringen av nordmannen som permanent manager ikke skulle føre til for lave skuldre og selvtilfredshet.

Men åpningen på kampen var alt annet enn det Solskjær ønsket å se. United så rustne ut, klarte ikke å håndtere det intense presset fra Watford, de etterlot seg store rom og flere spillere gjorde uforklarlige feilpasninger.

Abdoulaye Doucouré og Troy Deeney skapte kampens to første halvsjanser for gjestene, og Solskjær – som vanligvis liker å vente til andre omgang før han virkelig hever stemmen fra sidelinjen – virket svært misfornøyd med tingenes tilstand.

IKKE FORNØYD: Ole Gunnar Solskjær ropte og gestikulerte aktivt til spillerne sine etter en svak start på kampen. Foto: NIGEL RODDIS / EPA

Han ropte og gestikulerte til spillerne sine, diskuterte aktivt med assistentene sine, og valgte allerede før kvarteret var spilt å ta grep. Han tok Marcus Rashford til side og formidlet instruksjonene: Juan Mata ble flyttet fra høyrekanten til en rolle som «10-er» bak de hurtige angriperne Martial og Rashford.

Watford-dominansen fortsatte en stund, men i det 27. minutt hogget United til imot spillets gang. Det skjedde på velkjent vis: Luke Shaw vant tilbake ballen da gjestene hadde sendt mange spillere i angrep, og fant Rashford med en perfekt gjennombruddspasning. 21-åringen, som ifølge Sky Sports nærmer seg en ny kontrakt med klubben, chippet elegant inn 1–0 – hans tredje mål på de siste fire kampene.

Snublet og scoret

Sett bort fra det taktiske grepet som førte til scoringen, var den første omgangen trøblete for United, og det fortsatte i samme spor etter pause. United klarte ikke å feste et grep om kampen, og Watford ledet skuddstatistikkene suverent.

Solskjærs første bytter kom etter en drøy time: Ut gikk Juan Mata og Ander Herrera, to spanjoler som leverte en kamp langt under pari, og inn kom Andreas Pereira og Jesse Lingard.

Det ga lite utslag på Uniteds spill, for kampen fortsatte å være enveiskjørt med gjestene i førersetet, men nok en gang viste «de røde djevlene» evnen til å straffe motstanderen sin uten å spille særlig godt.

Anthony Martial snublet først da han prøvde å hælsparke inn et innlegg fra Lingard, men ballen ble liggende fri, Martial kom seg opp på bena, og franskmannen klarte etter mye om og men å pirke inn sitt første mål siden den 9. februar.

Vel vitende om at laget hans slet med å kontrollere kampen, valgte Solskjær å gjøre et defensivt bytte ved å erstatte Martial med midtstopperen Marcos Rojo, som fikk sine første minutter under nordmannen etter en lang periode med skadeproblemer.

Watford slo tilbake med en redusering av Doucouré etter et vakkert angrep minutter før full tid, men det ble ikke mer enn en trøstescoring.

Publisert: 30.03.19 kl. 17:53 Oppdatert: 30.03.19 kl. 18:19