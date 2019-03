GODT FORHOLD: Ole Gunnar Solskjær og svenske Victor Nilsson Lindelöf har utviklet et godt forhold i Manchester United. Foto: David Klein / PA Images

Solskjær om Lindelöfs tøffe tid: – Best for ham ikke å spille

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) forklarer hvorfor en skadefri Victor Nilsson Lindelöf (24) så kampen mot Watford fra tribunen.

Den svenske midtstopperen har hatt noen turbulente uker. Han var ikke med i den svenske landslagstroppen til kampene mot Romania og Norge, og han var heller ikke med i Manchester Uniteds kamptropp lørdag.

– Jeg følte, eller vi følte, at det var best for Victor ikke å spille, for han har hatt noen ting å ordne, sier Solskjær til VG og legger til:

– Det er ikke noe problem. Det kommer til å gå bra med ham.

Lindelöf møtte på treningsfeltet til Manchester United fredag, men sjekket ikke inn på spillerhotellet kvelden før kamp.

– Victor er ikke skadet, han har hatt noen problemer, forklarte Solskjær før 2–1-seieren over Watford.

Mandag bekreftet 24-åringen og hans kone Maja at de har blitt foreldre til sitt første barn.

Men det har ikke bare vært fryd og gammen i familien Lindelöf den siste tiden. Etter at midtstopperen valgte å takke nei til den svenske landslagssamlingen på grunn av «personlige årsaker», hevdet enkelte svenske medier at det dreiet seg om en boikott av landslaget fordi hans kompis John Guidetti ikke hadde blitt tatt ut. Dette dementerte Sveriges landslagstrener Janne Andersson:

Lindelöf og Emil Forsberg, som trakk seg fra den svenske samlingen etter Romania-kampen, mottok trusler og hets på sosiale medier – på et nivå som førte til at Sveriges fotballforbund trakk inn politiet i saken.

Torsdag skrev Maja Nilsson Lindelöf et langt blogginnlegg der hun forklarte at det var mer enn en alminnelig fødsel som lå bak mannens Sverige-nei, og at hun er svært misfornøyd med medienes håndtering av saken.

– Midt i alt dette har det vært kaos i mediene som vi og familien har prøvd å håndtere, samtidig som vi visste at noe ikke var helt riktig i magen. Vi var i sjokk, skrev hun og fortsatte:

– Enkelte personer, og fremfor alt mediene, har ødelagt en del av det man som menneske har rett til å få håndtere i fred, nemlig lykken over å bli foreldre. Man fortjener, fotballproff eller ei, å få håndtere det i fred. På en måte føler jeg meg frarøvet følelsen man skal ha som forelder dagene før barnet kommer til verden, og dagene etterpå. Lykkeønskningene har blitt blandet med hets takket være mediene.

Manchester United-spilleren har også uttrykt sin misnøye med reaksjonene etter at han droppet landslagssamlingen.

– Det jeg ikke kan forstå, er hvordan folk ikke kan respektere at det er en personlig årsak. For meg er det helt sykt, sa Lindelöf til Viasat denne uken.

