Dortmunds unggutter rundspilt av Bayern – snudde opp-ned på tittelkampen

(Bayern München - Borussia Dortmund 5–0) De gamle er fortsatt eldst. Bayern kjørte over Dortmund fra ende til annen i kampen om ligatittelen.

Rammene var klare før lørdagens gigantoppgjør i Tyskland:

Hvis Borussia Dortmund klarte å knipe seieren på bortebane hadde de mer eller mindre avgjort tittelkampen i sin favør for første gang siden 2012. Hvis Bayern München , som har tatt trofeet hvert år siden 2012, tok tre poeng ville de ta over tabelltoppen.

Ungdommen feilet

Og det var Bayern som gjorde jobben.

Nå er det 18 poeng igjen å spille om for de to tyske topplagene, så på papiret er ligaen langt fra avgjort, men Bayern har, i tillegg til det ene poenget, også målforskjellen på sin side.

Dortmund har fått mye skryt for sine talentfulle tenåringer denne sesongen, men mot Bayern ble de et par hakk for små.

Jadon Sancho (19), det engelske stjerneskuddet som er linket til en Manchester United-overgang i sommer, var usynlig. Danske Jacob Bruun Larsen (20) fikk det ikke til å stemme på venstrekanten, mens den franske midtstopperen Dan-Axel Zagadou (19) var ene og alene skyld i baklengsmål. Han ble byttet av til pause.

– Han tålte rett og slett ikke presset. Han hadde en forferdelig omgang, sa Viasport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet om franskmannen.

30-åringene herjet

For Bayern var det de rutinerte gutta som utgjorde forskjellen.

Først sørget 30 år gamle Mats Hummels for at gamlelaget Dortmund fikk en marerittstart etter en Thiago-corner.

Så var det jevngamle Lewandowski sin tur til å score mot sin tidligere arbeidsgiver. Han doblet ledelsen med et sylfrekt saksespark, etter å ha lobbet ballen over Roman Bürki. Hans 200. Bundesliga -mål.

Javi Martinez (30) og Serge Gnabry (23) ville også være med på leken, og Bayern ledet hele 4–0 til pause.

– Det føles litt som at Dortmund har sendt juniorlaget sitt til denne kampen, sa Sundet på Viasport.

Andreomgangen ble ikke like hektisk, men Robert Lewandowski var ikke ferdig. Han bredsidet inn 5–0 rett før slutt, og dermed leder Bayern München nå Bundesliga med ett poeng.

SAKSESPARK: Robert Lewandowski viste frem sine akrobatiske sider på 2–0. Foto: LUKAS BARTH-TUTTAS / EPA

Det er ikke bare enkle hindre som står igjen for Bayern München.

Tabelltreer RB Leipzig og firer Eintracht Frankfurt er nemlig blant motstanderne som er igjen på kampprogrammet.

Dortmund har på sin side igjen både Schalke 04 og Borussia Mönchengladbach.

Alt ligger med andre ord til rette for et Bundesliga-drama helt inn til siste serierunde.

