City til FA-cupfinale - i rute til fire titler

(Manchester City - Brighton 1–0) Manchester City gjorde det de måtte mot Brighton, og er klare for finalen i FA-cupen.

Pep Guardiola og hans menn har allerede vunnet ligacupen, i Premier League presses de av Liverpool, men har alt i egne hender, og i Champions League er de favoritter mot Tottenham i kvartfinalen.

I FA-cupen venter nå Watford eller Wolverhampton i finalen.

Den finaleplassen ble sikret etter en tidlig scoring av Gabriel Jesus på et utsøkt Kevin De Bruyne-innlegg bak Brighton-forsvaret.

Derfra hadde Manchester City god kontroll, men uten å vise seg fra sin beste side.

Aymeric Laporte fikk ryddet unna foran Glenn Murray i fem-meteren rett etter pause. Ellers skapte Brighton svært lite på Wembley.

Det gjorde heller ikke Manchester City, men med Jesus sin scoring etter fire minutter, så gjorde det ingenting. For de lyseblå er klare for finale i FA-cupen for første gang siden 2013, da de sensasjonelt tapte for Wigan.

