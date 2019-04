1,1 milliard er «for billig» for denne karen

Chelsea-manager Maurizio Sarri mener at 100 millioner pund, eller drøyt 1,1 milliarder kroner, er for lite for Eden Hazard (28).

Belgieren har lenge vært knyttet til en mulig overgang til Real Madrid til sommeren.

Mandag kveld tryllet han igjen da West Ham ble slått 2–0: Hazard løp som en slalåmkjører mellom motstandernes spillere - med ballen limt til føttene. Han avsluttet i keepers venstre hjørne.

– I dette markedet er 100 millioner pund for billig. Jeg tror at det blir veldig vanskelig å erstatte Hazard med en annen spiller, sa Sarri til Sky Sports etter kampen mandag.

Chelsea-sjefen erkjenner at han er maktesløs hvis Hazard gjerne vil forlate klubben.

– Jeg kan ikke gjøre noe. Hvis Eden gjerne vil ha en annen annen opplevelse, så blir det svært vanskelig å beholde ham. Vi vil prøve å overtale ham, men vi må respektere hans beslutning, sa Sarri til Sky Sports.

West Ham-fansen sang underveis at «Han er på vei til Madrid», men Hazard avviser selv at det er riktig.

– De har ikke rett. Jeg fokuserer på Chelsea resten av sesongen. Jeg vil bare slutte topp 4 i Premier League og vinne Europa League. Vi har stadig mye å gjøre, sa Hazard selv til Sky Sports.

Han har ett igjen av kontrakten med Chelsea. Han har 15 mål i ligaen og 19 mål totalt denne sesongen.

Belgieren kom til Chelsea fra franske Lille i 2012. Den gang kostet han 33 millioner pund, eller 370 millioner kroner etter dagens kurs.

Chelsea gjør med andre ord god butikk.

Med fem kamper igjen ligger Chelsea nå på 3. plass i Premier League. Søndag skal de til Liverpool, der de ikke har glemt hvordan hvordan ligagullet glapp i den viktige kampen mot nettopp Chelsea for fem år siden, også den gang i april. Da som nå er ikke Chelsea rivalen om ligagullet, men laget som kan stikke kjepper i hjulene for laget som ikke har vunnet ligagullet siden 1990.

