Helland etter nytt poengtap: - Helt for jævlig

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Strømsgodset 0–0) Mot Strømsgodset leverte Rosenborg årsbeste, men ble stoppet av en keeper i storform.

– Jeg har det helt for jævlig. Vi klarer ikke vinne kampen og vi er ikke gode nok, sier Pål André Helland til Eurosport.

Rosenborg ble pepet av Lerkendal-matta nok en gang, da de gikk målløse av eget gress for første gang på mer enn et år i Eliteserien.

– Hva går rundt i hodet ditt?

– Det egner seg ikke på TV. Nå er det så svart at jeg bare vil legge meg, sier Helland.

Eirik Hornelands Rosenborg-mareritt fortsetter. Fire kamper inn i sesongen har fjorårets seriemester fortsatt ikke vunnet en eneste kamp.

Og kanskje enda verre: Rosenborg har bare scoret to mål.

– Uansett hvordan vi forsøker å spille, må vi utføre det bedre. Vi ser tunge ut hele gjengen. Jeg var litt tung i dag, sier Helland, og nekter å skylde på tøft treningsregime.

I jakten på sin første seier gjorde Rosenborg-treneren to endringer fra laget som tapte for Stabæk for to uker siden. Inn på laget kom David Akintola og Anders Trondsen.

Til å kjenne igjen

Både Rosenborg-spillere og trener har vært særdeles selvkritiske etter å ha tatt bare ett poeng på sesongens tre første kamper. Mot Strømsgodset var trønderne i perioder til å kjenne igjen.

Begge backene overlappet vingene i angrep, Pål André Helland var tilbake på høyre flanke, og Trondsen styrte midtbanen som en sentral midtbanespiller skal.

Det så i det hele tatt ut som Rosenborg spilte 4–3–3, selv om det kanskje ikke var de tallene Horneland brukte på taktikktavla før avspark.

Bortelaget så ut til å ha kommet til Lerkendal med én plan: å spille 0–0.

Energisk trener

Gjentatte ganger gjennom hele kampen, med tydelige armbevegelser og høye rop som hørtes over stadion, manet Horneland spillerne sine i angrep.

Det hadde vært fortjent om Rosenborg gikk til pause med ledelse, men trønderne kom ikke nærmere enn Mike Jensens skudd fra 17 meter, Hellands skudd over fra tre meter, og en kontring tre-mot-to som ble utnyttet særdeles dårlig.

Det tok 65 minutter før bortelaget spilte seg til en scoringssjanse. Midtstopper Lars Sætra raget høyest på Lars Vilsviks corner. Bare en superredning av Eliteseriens beste keeper hindret Rosenborg-baklengs.

Deretter var det stort sett bare Rosenborg mot Godset-keeper Viljar Myhra, som vartet opp med flere klasseredninger.

– Å reise fra Lerkendal med poeng er alltid bra. Vi forsvarer oss godt, sier Godset-trener Bjørn Petter «BP» Ingebretsen.

Dobbeltbytte

Tjue minutter ut i andre omgang, nesten uten å ha skapt noe som helst, hadde Horneland sett nok. Samuel Adegbenro og Gustav Vilsvik kom inn for Trondsen og Akintola.

Og ti minutter før slutt fikk endelig Nicklas Bendtner slippe til. Dagens høyeste jubelbrøl sier sitt om hva hjemmefansen mener.

Rosenborg spilte sannsynligvis sin beste kamp for sesongen og vant sjansestatistikken 7–1, men det var langt fra godt nok for et stadig mer misfornøyd hjemmepublikum.

Knappe 11 367 tilskuere, til tross for strålende vårvær og tjue grader, sier også sitt.

Søndag venter serieleder Molde på bortebane.

Nå begynner det å bli alvor for Horneland.

Publisert: 22.04.19 kl. 19:53 Oppdatert: 22.04.19 kl. 20:36