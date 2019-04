Eurosport-ekspert mener 2019-sesongen avgjør Deilas VIF-skjebne

BERGEN (VG) Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson mener denne sesongen blir avgjørende for om Ronny Deilas (43) Vålerenga-prosjekt får fortsette.

Vålerenga-treneren mener på sin side det begynner å bli absurd at «alle» skal mene noe.

– Vi er vant til mange sånne kommentarer. Nå blir det mer og mer absurd. Hvem som helst kan jo sitte og mene ting. Det er greit, sier Deila til VG når han konfronteres med Eurosport-ekspertens utspill.

Før Vålerengas bortemøte med Brann skrev Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson et blogginnlegg med tittelen «Tror det er siste sjanse for Vålerenga-treneren».

Der mener Jonsson at Deila kan være ferdig i Vålerenga dersom Oslo-klubben ikke tar steget opp fra å være en middelhavsfarer i Eliteserien denne sesongen.

– Kjenner du på presset for å levere?

– Det presset har jeg på meg selv. Jeg er jo ikke interessert i å fly rundt og ikke få fremgang. Laget er i fremgang. Så det er viktig at man ser gjennom historien, ser hva som har skjedd her og se at vi er på gang med et eller annet. Vi ønsker å være blant de fire beste, så det blir spennende å se hva han sier da, sier VIF-treneren.

Deilas mål: Europa i 2020

Spesielt den Vålerengas svake bortestatistikk er noe Jonsson er kritisk til.

«Vålerenga må få orden på bortebaneprestasjonene, om Ronny Deila skal få flere forsøk på å ta Oslo-klubben tilbake til toppen» mener fotballeksperten.

Mandag tok Vålerenga årets første poeng på bortebane da de gjestet Brann.

I juli i fjor uttalte Deila til VG at Oslo-klubben skal kjempe om medalje i 2019.

– Vi har sagt at målet er Europa i 2019. Det er tøffe mål, men vi har tro på at vi skal klare det, sier han.

– Jeg synes vi er på gang med noe. Vi er ikke noen nedrykkskandidat som vi var i 2016. Vi er på vei fremover og Vålerenga skal være i toppen, men vi må bygge stein for stein.

Snittalderen øker

I blogginnlegget skriver Jonsson også «Det er slutt på ungdomssatsingen, den som ble lovprist av Deila sommeren 2017». Han trekker frem at Vålerengas snittalder i startoppstillingene i første runde har økt fra år til år: 23,8 år i 2017, 25,8 år i 2018 og 28 år i 2019 – nest eldst i Eliteserien.

– Skal man være med i toppen, så må du se på alle de topp seks-lagene i fjor. Spør hvor mange unggutter som var på de lagene, sier Deila.

VIF-treneren er klar på at de tok et valg inn mot denne sesongen med å hente mer rutinerte spillere fordi det er noe som må til for å kjempe om å bli blant de fire beste i Eliteserien.

Men at det er slutt på ungdomssatsingen i Vålerenga, er Deila uenig i.

– For å være der oppe så må vi ha noen ekstreme talenter og det har vi, i blant andre Chidera Ejuke. I tillegg må vi være tålmodige med de andre. Vi har Nakkim her, Ivan Näsberg. Nå har vi leid ut tre-fire andre spillere som er unge. De har vi forhåpninger om at skal bli a-lagsspillere, sier han.

Deila mener det er riktig for disse spillerne å reise ut og få erfaring før de returnere til Vålerenga og forhåpentligvis blir en del av a-laget.

– Men det er jo bestandig sånn. Spiller du med unge spillere, så legger ingen merke til det. Vi var det laget som spilte med desidert flest unge av topp seks-lagene i fjor, men da var det ingen som skrøt av det. Da var det for dårlig at vi ikke gjorde det bedre, sier VIF-treneren, som tidligere har vist frustrasjon over utålmodigheten rettet mot hans prosjekt i Vålerenga:

