HODEBRY: Ole Gunnar Solskjær, her under siste trening på Camp Nou før returkampen mot Barcelona, må finne ut hvorfor spillerne hans ikke klarer å utnytte sjansene på samme måte som før. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Slik forklares Solskjær-svikten: – Det er helt elendig

BARCELONA (VG) Tallenes tale viser hvor Manchester United har sviktet i de siste kampene under Ole Gunnar Solskjær (46).

Siden mirakelkvelden i Paris, da United slo ut PSG av Champions League i Solskjærs 17. kamp som manager for klubben, har de fleste pilene pekt nedover.

På de seks siste kampene står laget med fire tap og kun to seirer, som attpåtil kom etter lite overbevisende forestillinger mot Watford og West Ham. Det står til sterk kontrast med den sprudlende formen «de røde djevlene» viste da de vant 14 av de 17 første kampene med nordmannen i sjefsstolen.

Ved hjelp av statistikk fra Opta har VG tatt et dypdykk i materien og sammenlignet tallene fra Solskjærs første 17 kamper og de seks siste.

Der kommer det blant annet frem at Solskjærs menn, i de siste seks, har vært langt mindre effektive når de har fått muligheten foran mål, til tross for at de skyter mer eller mindre like ofte nå som før (12,5 nå – 12,9 før).

Her kan du se flere før/etter-tall VG har sammenlignet Manchester Uniteds statistikker i Solskjærs 17 første kamper og de seks siste. Her er et utvalg av tallene. Første tall er til og med returkampen mot PSG, andre tall er etter. Snitt per kamp er oppgitt med mindre prosent-tegn står i parentes: Skudd: 12,9 – 12,5 Skudd på mål: 5,9 – 3,17 Treffsikkerhet (%): 60,48 – 37,25 Forventede mål: 1,75 – 1,55 Mål: 2,29 – 1 Mål imot: 0,76 – 1,50 Skudd imot: 11,8 – 14 Forventede mål imot: 1,25 – 1,45 Pasninger: 487 – 464,67 Treffsikkerhet (%): 82,4 – 82,25 Ballbesittelse: 51,39 – 48,24 Distanse løpt (km): 107,6 – 108,2 Sprinter: 109,4 – 110,8 Kilde: Opta Vis mer vg-expand-down

Fra å treffe mål på hele 60,5 prosent av avslutningene sine, har United i de seks siste kampene bare truffet mål på 37,25 prosent av forsøkene – en dramatisk nedgang.

– Angrepsspillerne har, kanskje på grunn av skader og slitasje, sviktet fullstendig sammenlignet med den første perioden. Nå treffer de ikke mål på mer enn drøyt én av tre sjanser, og det er helt elendig. Som Solskjær alltid har sagt, så må man treffe mål for å score mål, sier fotballanalytiker Grant Andersen i Opta til VG.

«Burde» scoret mer

United scoret på 17,8 prosent av skuddene sine til og med returkampen i Paris, men har siden den gang bare scoret på åtte prosent. Dette gjenspeiler seg i tallene for «expected goals» (xG, forventede mål), som regner ut hvor mange mål et lag «burde» scoret basert på hvor store sjanser de har skapt.

Til og med i PSG-kampen overpresterte Solskjærs menn med 2,29 mål per kamp til tross for kun 1,75 i forventede mål i snitt. Nå har tendensen snudd: United «burde» scoret 1,55 mål per kamp, men har bare scoret ett i snitt.

Andersen peker på at flere av Uniteds angripere har vært skadet, og at laget har møtt tøffere motstand i det siste, men mener ikke nødvendigvis at det kan brukes som fullverdig unnskyldning:

– Det er vanskelig å la være å peke på individuelle kvaliteter på spillerne i alle ledd. Solskjær har nok fått ut noe i nærheten av det beste man kan forvente av den troppen han disponerer.

MØTTE PRESSEN: Ole Gunnar Solskjær svarte på VGs spørsmål om lagets sviktende tall foran mål. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Solskjær: – Derfor de beste spissene er dyrest

VG spurte Solskjær om han kunne forklare den dramatiske nedgangen i utnyttelsen av sjanser, under nordmannens pressekonferanse dagen før returkampen mot Barcelona, der laget hans må snu 0–1-tapet på Old Trafford fra forrige uke.

– Det er jo 100-millioner-dollar-spørsmålet i fotball. Hvem kan score målene? Hvis du skaper sjanser, så må du utnytte dem. Det er derfor de beste spissene er de dyreste spillerne, sier Solskjær til VG og fortsetter:

– Vi har trent på avslutninger. Vi hadde noen brukbare sjanser i den første kampen mot Barcelona, men hvis du ikke setter keeperen på prøve, så kan du ikke score.

Barcelona-kampen var Uniteds første i Champions League uten et eneste skudd på mål siden 2005.

– For oss handler det om selvtillit og å være fokusert og konsentrert når vi får en sjanse, for vi vet at vi kommer til å skape sjanser. Det handler om å trekke et dypt pust og ta de sjansene, sier den gamle storscoreren, som burde være i stand til å lære spillerne sine et triks eller to om hvordan man får ballen i mål.

Publisert: 16.04.19 kl. 16:08 Oppdatert: 16.04.19 kl. 16:23