SENDT AV: Watford-kaptein Troy Deeney kunne ta av seg drakten og gå i dusjen etter bare elleve minutter. Foto: John Walton / PA Wire

To minutter ødela for Watford mot Arsenal: – Ren idioti

(Watford - Arsenal 0–1) Watford-kaptein Troy Deeney ble utvist like etter at keeper Ben Foster tabbet seg ut. Arsenal takket og passerte både Chelsea og Manchester United på tabellen.

– Arsenal-spillerne må tro han mangler hjerneceller i kveld. Det der var ren idioti, sa Chris Sutton, ekspert på BBC, om det røde kortet.

I 11. minutt Deeney kom for sent i Arsenals Lucas Torreira, slik at Watford-spissens arm traff Torreira i ansiktet. Dommer Craig Pawson sendte derfor Deeney i garderoben etter et kort råd med assistentdommeren.

– Det var en dum ting å gjøre. Linjemann hadde god sikt, var dommen til Gary Neville, Sky Sports-ekspert.

Watford-sjefen Javi Gracia så ikke slik på det.

– I mine øyne er det aldri rødt kort, jeg er ikke enig i avgjørelsen. Troy er veldig lei seg, for det var en tøff utvisning i en viktig kamp, sier han til BBC.

Keeperblemme

Minuttet før kom 1–0-målet for Arsenal ved Pierre-Emerick Aubameyang. Han scoret for 18. gang denne sesongen. Denne gang på merkelig vis.

Watford-keeper Ben Foster tok seg alt for god tid med ballen i føttene. Aubameyang kom så tett at Fosters utspark gikk i spissen og i nettet.

– Jeg burde tatt en Cruyff-vending. Jeg har beklaget til guttene. Aubameyang var for rask, sier Foster til Sky Sports.

Seieren sender Arsenal opp på fjerdeplassen som gir Champions League-plass neste sesong. Nord-London-laget er foran Chelsea, som har spilt én kamp mer, på bedre målforskjell. Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er to poeng bak.

– Jeg er glad. Det er et bra signal fra oss å sende til de andre, sier Aubameyang i et intervju vist på TV 2.

Watford var skumle

Men tross tidlig mål og én mann mer i 80 minutter, ble det ikke noe enkel dans på roser for Arsenal. Watford kjempet heroisk og var svært nær scoring flere ganger.

Craig Cathcart traff nesten godt nok med en volley i første omgang.

Arsenal-målvakt Bernd Leno måtte ut i full strekk på Etienne Capoues frispark etter halvtimen, mens tverrliggeren spilte på Arsenals lag da Adam Masina sendte avgårde et fyrverkeri fra distanse i andre omgang.

Leno ble rundlurt av Andre Gray ti minutter før slutt, men takket være strålende forsvarsspill av Ainsley Maitland-Niles holdt gjestene unna denne gang også.

For Arsenals del kunne Aubameyang scoret minst ett til, og Alex Iwobi og Henrikh Mkhitaryan hadde også gode muligheter.

Publisert: 15.04.19 kl. 22:49 Oppdatert: 15.04.19 kl. 23:15