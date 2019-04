WALES-KEEPER: Palace-keeperen er Wales’ landslagskeeper. Fra v.: Ben Davies, Wayne Hennessey og Gareth Bale. Foto: GEOFF CADDICK / AFP

Hodgson om sin keeper: «Veldig opptatt av» å lære om Hitler og krigen

Crystal Palace-målmannen Wayne Hennessey (32) er veldig opptatt av å lære om Adolf Hitler og den andre verdenskrig etter å ha blitt anklaget for å gjøre nazi-hilsen, ifølge manager Roy Hodgson.

Det er BBC som melder dette lørdag.

FA (det engelske fotballforbundet) åpnet først sak mot Hennessey etter at han ble anklaget for å gjøre nazi-hilsen. Men saken ble henlagt etter Hennessey fortalte et panel i FA at han ikke visste hva en nazi-hilsen var.

De fant at Hennessey hadde en «beklagelig grad av uvitenhet» om Hitler og nazi-regimet.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson brukte ifølge BBC ordet «desperate» da han skulle forteller journalistene hvor sterkt Hennessey ønsker å lære om Hitler og krigen. Ordet kan for eksempel oversettes med «veldig opptatt av».

Palace-keeperen ble avbildet med høyre arm i været og venstre hånd over munnen på et bilde som ble lagt ut på Instagram av hans tyske lagkamerat Max Meyer etter FA-cup-seieren over Grimsby den 5. januar.

Hennessey nektet for anklagene og sa at en likhet til nazi-hilsen var tilfeldig.

Ifølge BBC forklarte han at han vinket og skrek til personen som tok bildet - og at han plasserte hånden ved munnen for å høres bedre.

Keeperen hadde med seg bilder til panelet. Bildene skulle vise at han holder hånden på samme måte når han roper på medspillerne under kamper.

Hodgson uttalte seg om saken på sin pressekonferanse før søndagens Arsenal-møte. Han snakket blant annet om at det kan være slik at den yngre generasjon ikke vet så mye om nazismen og krigen.

– Det viktige er at granskningen gjorde det klart at Wayne er en ærlig og hyggelig og god person.

Han sa at klubben skal jobbe med anti-diskrimineringsorganisasjonen Kick It Out for gi større kunnskap ikke bare til Hennessey, men for en hver spiller som ønsker å lære mer om denne perioden i historien.

Hodgson tror kunnskapen om nazismen kan være mangelfull flere steder.

– Jeg vet ingenting om nivået på kunnskap om Holocaust og krigen i andre klubber eller i vår for den saks skyld. Men vi vet nå at det kan eksistere, og at vi må ta oss av det.

32-årige Wayne Hennessey voktet buret fra starten i høst og har 18 ligakamper denne sesongen. Men Hodgsons førstevalg for tiden er spanske Vicente Guaita. Hennessey har 82 landskamper for Wales.

