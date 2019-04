RBK-ledelsen kontaktet TV-sjefer etter Ingebrigtsen-uttalelser

Discovery forstår reaksjonene på fotballekspert Kåre Ingebrigtsens omtale av Rosenborg-ledelsen på direktesendt TV søndag kveld.

Rosenborgs 3–0-tap for Molde gjør at trønderne opplever klubbhistoriens verste seriestart. Det skjer under ett år etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken som RBK-trener, for deretter å saksøke klubben for usaklig oppsigelse.

Søndag kveld lot Discovery-eide Eurosport likevel Ingebrigtsen kommentere ledelsen han nylig satt ansikt til ansikt med i Trondheim tinghus. Nå sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland at det aldri skulle ha skjedd.

– Vi har forståelse for at det kommer reaksjoner. Vi er ikke uenige i deler av dem, sier Skoland til VG.

Var kritisk til RBK-sjefene

Ingebrigtsen bidro til fire strake seriemesterskap og tre cuptitler som RBK-trener fra 2015 til 2018.

Under Eurosports sending hevdet treneren at RBK-ledelsen hadde rasert byggverket hans.

– For seks måneder siden var de det desidert beste laget i Norge. Det er gjennom januar, februar, mars og april ... På fire måneder har de rasert det, sa Ingebrigtsen, før han fortsatte:

– Det er det som skremmer meg mest, og det er ledelsen i Rosenborg.

Den tidligere RBK-treneren la til at det var mange i klubbledelsen som var til stede på jubelbilder og på banketter, men borte da «det virkelig blåser».

I RETTEN: Styreleder Ivar Koteng og organisasjonsleder Trond Alstad møtte i tingretten etter at klubben ble saksøkt av Kåre Ingebrigtsen. Foto: NTB scanpix

Kontaktet av RBK-ledelsen

VG får opplyst at RBK-ledelsen har reagert på Ingebrigtsens TV-rolle og derfor kontaktet sjefene i Discovery.

– Vi har hatt en prat med RBK, ja, bekrefter kommunikasjonsdirektør Skoland.

– Hva gikk den ut på?

– Vi har snakket om det som skjedde. Jeg ønsker ikke å gå mer inn på den samtalen.

– Når mener dere at Ingebrigtsen gikk utenfor den avtalte rollen sin i går?

– Da han gikk inn og snakket om ledelsen i Rosenborg.

– For da oppfatter dere det som at han kan være farget av konflikten han nylig var i med klubben?

– Ja, vi skjønner jo at folk reagerer på det og kan oppfatte det sånn.

– Hvordan skal rollen hans egentlig være?

– Han er fotballfaglig ekspert og skal snakke om det fotballfaglige.

– Hvilke diskusjoner har dere hatt med Ingebrigtsen om rollen hans?

– Vi har diskutert dette på forhånd, at den rollen han har gjør at vi må være spesielt bevisste på det i sendinger. Derfor prater vi med Kåre om det i dag om hvordan han kan justere seg til neste sending, sier Skoland.

– Balanserer på en knivsegg

Kommunikasjonsdirektøren opplyser at TV-selskapet fortsatt mener at Ingenbrigtsen er rett mann for jobben på grunn av hans fotballfaglige kompetanse, men at han må justere seg.

– Vi vet samtidig at vi balanserer på en knivsegg redaksjonelt med tanke på rollen han har hatt tidligere. Vi skjønner at det kommer reaksjoner etter gårsdagens sending, og vi evaluerer sendingen og diskuterer sammen med Kåre hvordan vi justerer oss til neste helg, forteller Skoland.

Ingebrigtsen forteller til VG at han ikke ønsker å kommentere saken og at han overlater det til Discovery.

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, svarer følgende:

– Vi kommenterer ikke Eurosport sin journalistikk. Jeg har heller ikke vært i kontakt med dem, sier Moe Dyrhaug til VG.

Leder for strategi, organisasjon, kommunikasjon og samfunnsansvar, Trond Alstad, bekrefter på sin side kontakten med Eurosport.

– Vi har ingen kommentar til den saken, utover den dialogen vi har hatt med Eurosport, forteller Alstad til VG.

